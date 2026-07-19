Jürgen Klopp gibt grünes Licht: "Einigung mit Red Bull"

Christopher Mallmann 19.07.2026 • 18:58 Uhr Jürgen Klopp erklärt, dass er eine Einigung mit Red Bull gefunden hat. Der Deal könnte in den kommenden Tagen verkündet werden.

TV-Experte Jürgen Klopp hat für ein Engagement als Bundestrainer grünes Licht gegeben. Der Deal soll in den kommenden Tagen verkündet werden.

„Es ist nichts final. Aber die Gespräche liefen und alles geht in die richtige Richtung. Ich habe eine Einigung und eine Regelung mit Red Bull gefunden – eine sehr, sehr großzügige Regelung, wenn man so will. Sodass der Sache praktisch nichts mehr im Wege steht“, sagte Klopp am Sonntag vor dem WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien bei MagentaTV.

Wenige Stunden zuvor hatte sein Berater Marc Kosicke eine Einigung mit Red Bull dementiert. Bild und Sky berichteten hingegen, der Deal mit dem DFB sei perfekt und Klopp werde voraussichtlich am Freitag einen Vertrag bis 2030 unterschreiben.

Klopp: „Müssen viele Leute informiert werden“

Ungeachtet der Einigung mit seinem aktuellen Arbeitgeber drückte Klopp etwas auf die Bremse: „Es müssen noch viele Gespräche geführt werden, weil wir eben auch mit einem Verband sprechen. Und da müssen viele Leute informiert werden.“

Man sei „nicht so weit davon entfernt, etwas verkünden zu können. Wenn es so weit ist, machen wir das selbst, dafür brauchen wir keine anderen, die da ständig zu früh schießen“, erklärte Klopp.