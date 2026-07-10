Jürgen Klopp: Wo noch eine Lösung gefunden werden muss

Maximilian Huber , Manfred Sedlbauer 10.07.2026 • 09:22 Uhr Mit der Reise der DFB-Spitze geht der Poker um Jürgen Klopp in die nächste Runde. Was sind die Knackpunkte in den Verhandlungen? Welche Rolle spielen die Sponsoren des DFB?

Wenn DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Liga-Boss Hans-Joachim Watzke am Wochenende in die USA reisen, hat dies nicht nur mit der laufenden Fußball-Weltmeisterschaft zu tun.

Die Reise steht im Zeichen der anstehenden Gespräche mit dem designierten Bundestrainer Jürgen Klopp, der sich in Diensten von MagentaTV in Nordamerika aufhält und Nachfolger von Julian Nagelsmann werden soll.

Woran könnte ein Deal noch scheitern?

In den Gesprächen soll es vor allem um die Ideen und Vorstellungen gehen, die Klopp beim DFB einbringen möchte. Wie soll die Zukunft des Verbandes aussehen? Mit wem möchte Klopp beim DFB zusammenarbeiten? Und welche Gestaltungsmöglichkeiten soll der gebürtige Stuttgarter erhalten?

Klar ist, dass sich Klopp ein Engagement als Bundestrainer sehr gut vorstellen kann, wie er in seiner Rolle als Experte für MagentaTV mehrmals klarstellte. Auch der DFB will mit dem derzeit noch bei Red Bull angestellten 59-Jährigen zusammenarbeiten. Warum könnte ein Deal also noch ins Wanken geraten?

Klopps Sponsoring als Problem für den DFB?

Ein möglicher Streitpunkt: Klopp tritt seit vielen Jahren als Werbegesicht verschiedener Marken auf. Mit den wichtigsten Partnern des Deutschen Fußball-Bundes wie Volkswagen oder Zalando wird sich Klopp jedoch nicht in die Quere kommen.

Von 2012 bis Ende 2023 galt der designierte Bundestrainer als eines der bekanntesten Werbegesichter des Autoherstellers Opel aus Rüsselsheim am Main. Auch für VW warb Klopp vor seinem Wechsel zu Opel. Für einen Online-Mode-Versandhändler wirbt der 59-Jährige nicht.

Ebenfalls wie der DFB hat auch der Erfolgstrainer einen noch laufenden Vertrag mit Sportartikelhersteller Adidas. Das Unternehmen rüstet die deutsche Nationalmannschaft noch bis Ende 2026 aus, ab Januar 2027 übernimmt dann Nike. Auch Klopps Vertrag mit Adidas läuft aus und wird nach der WM nicht verlängert.

DFB strebt Lösung an

Ein Problem könnte aufkommen, weil Klopp seit 2015 als Markenbotschafter der „Deutschen Vermögensberatung (DVAG)“ auftritt, während der DFB mit Konkurrent „Ergo“ zusammenarbeitet. Eine Lösung soll gefunden werden.

Für die Fußball-WM 2026 arbeitete Klopp auch mit dem US-amerikanischen Brauerei-Konzern Anheuser-Busch zusammen, während „Bitburger“ seit 2025 offizieller Partner und Bier-Sponsor des DFB ist. Von 2016 bis 2019 warb Klopp zudem für die alkoholfreien Premium-Biere der Warsteiner Brauerei. Auch bei Erdinger war er Markenbotschafter.

Es sind also durchaus noch Themen vorhanden, die zwischen allen Parteien geklärt werden müssen, bevor Jürgen Klopp einen Vertrag beim DFB unterzeichnen wird.