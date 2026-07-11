Harry Kane berichtet von "surrealem" Erlebnis mit Donald Trump

Johannes Vehren 11.07.2026 • 09:45 Uhr US-Präsident Donald Trump und Bayern-Star Harry Kane spielten vor einiger Zeit eine Runde Golf miteinander. Der englische Nationalmannschaftskapitän erinnert sich nun.

Harry Kane hat vor dem WM-Viertelfinale gegen Norwegen von einem Treffen mit Donald Trump erzählt. Nachdem der US-Präsident in den vergangenen Tagen bereits verraten hatte, dass er in der Vergangenheit schon einmal zusammen mit dem Kapitän der englischen Nationalmannschaft golfen war, bestätigte dies Kane auf einer Pressekonferenz.

„Wir haben vor etwa 18 Monaten gespielt. Er hat mich zum Spielen eingeladen, als ich in Palm Beach war“, berichtete der Star des FC Bayern und fügte hinzu: „Wenn der Präsident einen also irgendwohin einlädt… Es war schon ein ziemlich surreales Erlebnis, ihn einfach nur zu treffen und mit ihm Golf zu spielen.“

Kane und Trump schwärmen voneinander

Trump schwärmte zuletzt von Kane und beschrieb ihn als einen „großartigen Spieler sowie guten Golfer“. Er möge den Engländer „sehr“.

Der 32-Jährige hatte ebenfalls nur lobende Worte für den US-Präsidenten übrig: „Er spielt ziemlich gut Golf. Ich hoffe, dass ich in seinem Alter genauso gut Golf spiele wie er, das steht fest.“

Kane meinte abschließend, dass es eine „einzigartige Erfahrung“ war und er dankbar sei, dass „er mich zum Spielen eingeladen hat“.