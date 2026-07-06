WM 2026: Trump-Offenbarung über Kane-Treffen

Benjamin Zügner 06.07.2026 • 20:49 Uhr Harry Kane begeistert bei der WM 2026. Selbst Präsident Donald Trump ist beeindruckt - und offenbart ein besonderes Treffen.

England zieht nach einem Thriller gegen Co-Gastgeber Mexiko in das Viertelfinale der Weltmeisterschaft ein. Einmal mehr einer der Torschützen: Harry Kane.

Der Bayern-Stürmer steht nach fünf Spielen nun bei bereits sechs Treffern. Mit dieser formidablen Leistung beeindruckt der Angreifer auch US-Präsident Donald Trump.

In einer Pressekonferenz am Montagnachmittag mitteleuropäischer Zeit offenbarte der 80-Jährige sogar eine persönliche Verbindung zu Kane: „Was für ein Spiel von den beiden Ländern. Ich kenne die Spieler nicht, aber Kane ist ein großartiger Spieler. Ich habe Golf mit ihm gespielt, ich mag ihn sehr.“

Trump über Kane: „Er ist großartig“

Der US-Präsident hob den Bayern-Star dabei aus der Star-Truppe der Three Lions bewusst heraus und geriet förmlich ins Schwärmen: „Er ist ein guter Golfer. Er ist echt großartig.“

Weiter berichtete Trump von weiteren Inhalten des Telefonats mit FIFA-Präsident Gianni Infantino: „Man hat all diese Spiele – sie haben ja einige dazugepackt – in einem Land, in dem es nicht unser erster Sport ist, um es moderat auszudrücken. Ich habe mit Gianni (Infantino; Anm. d. Red.) telefoniert, er hat mir erzählt, dass die WM viermal erfolgreicher sei.“

Trump scherzte über den Kampf zwischen dem englischen „Football“, was in den USA eher als American Football verstanden wird, und dem amerikanischen Begriff „Soccer“. Was unter dem Strich bei beiden Sportarten bleibe? Das massive Zuschauerinteresse.

WM 2026: US-Spiel vergleichbar mit Super Bowl?

„50 oder 60 Millionen Menschen sollen wohl das Spiel heute Nacht schauen. Das wären Super-Bowl-Zahlen“, sagte der US-Präsident und blickte damit auf die Partie der US-Nationalmannschaft gegen Belgien voraus.

Das Achtelfinale der Mannschaft von Nationaltrainer Mauricio Pochettino beginnt um 2 Uhr MESZ und wird in Seattle ausgetragen.