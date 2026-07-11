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Kane holt England-Idol ein - "unglaublicher Rekord" rückt näher

Kane winkt „unglaublicher Rekord“

Harry Kane schreibt bei der WM erneut Geschichte. Auch ein "unglaublicher Rekord" rückt für den Torjäger des FC Bayern immer näher.
Auf Englands Pressekonferenz wird Harry Kane auf ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump angesprochen. Der Kapitän berichtet von einer "surrealen" Golf-Runde.
Maximilian Lotz
Harry Kane schreibt bei der WM erneut Geschichte. Auch ein "unglaublicher Rekord" rückt für den Torjäger des FC Bayern immer näher.

Seiner ohnehin schon historischen WM hat Harry Kane nun noch ein weiteres Kapitel hinzugefügt. Im Viertelfinale gegen Norwegen (JETZT im LIVETICKER) absolvierte Kane sein 120. Länderspiel und stieg damit zum Rekord-Feldspieler der Three Lions auf.

Noch teilt sich Kane diesen Titel mit Wayne Rooney. Auch Peter Shiltons „unglaublicher Rekord“ rückt für den Torjäger des FC Bayern aber immer näher, wie der englische Verband schrieb.

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Fünf Einsätze fehlen Englands Kapitän noch, dann hat er die Torhüter-Legende auch noch eingeholt. Bei dieser WM wird Kane diese Marke allerdings nicht mehr erreichen können, da maximal noch zwei weitere Spiele auf dem Plan stehen.

Kane steigt zu Englands WM-Rekordtorschützen auf

Kane schrieb bei der laufenden WM bereits Geschichte. Der 32-Jährige löste Gary Lineker als besten englischen Torschützen bei Weltmeisterschaften ab.

Im laufenden Turnier gelangen Kane bereits sechs Treffer. Schon mit seinem Doppelpack beim 4:2-Auftaktsieg gegen Kroatien hatte er Linekers Marke von zehn WM-Toren erreicht und in der Folge weiter ausgebaut.

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