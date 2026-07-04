Drama-Aus bei der WM: Bei Kap Verde überwiegt der Stolz

SID 04.07.2026 • 04:45 Uhr Beinahe wäre gegen Aregentinien die Sensation gelungen. Dennoch verabschiedet sich Außenseiter Kap Verde voller Stolz.

Die Enttäuschung bei Torwartheld Vozinha und seinen Mitspielern wich aber schnell dem Stolz über das Erreichen des Sechzehntelfinals. „Das Volk von Kap Verde darf seinen Spielern dankbar sein. Sie haben unser Land auf der ganzen Welt würdig vertreten“, sagte Nationaltrainer Pedro Leitao Brito: „Für uns fühlt sich das wie ein Sieg an.“

WM: Kap Verde dramatisch ausgeschieden

Der Coach der kleinsten Nation, die sich je für die K.o.-Phase einer WM qualifiziert hatte, haderte nicht lange mit der Pleite in einem Krimi gegen Argentinien (2:3 n.V.). „Besonders in der Verlängerung hatten wir das Gefühl, Argentinien noch einmal ernsthaft gefährden zu können“, sagte Brito.

Dass sein Team die Albiceleste „bis tief in die Verlängerung hinein“ unter Druck gesetzt habe, „erfüllt uns mit Stolz“.

Das Überraschungsteam der WM verlässt die USA erhobenen Hauptes. „Während des gesamten Turniers wollten wir Fußball spielen – selbst gegen die besten Mannschaften der Welt“, sagte Brito: „Wir haben nie versucht, das Spiel zu zerstören oder Zeit zu schinden. Wir wollten jedem Gegner auf Augenhöhe begegnen.“