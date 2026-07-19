Keiner da: Deutsche DFB-Spitze fehlt beim WM-Finale

SID 19.07.2026 • 07:19 Uhr Präsident Bernd Neuendorf tritt wegen des Endspiels nicht die Reise in die USA an.

Die Ehrentribüne beim Finale der Weltmeisterschaft wird prominent besetzt sein, ein Vertreter des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wie Präsident Bernd Neuendorf oder Vize Hans-Joachim Watzke wird aber nicht im Umfeld von Weltverbandsboss Gianni Infantino, US-Präsident Donald Trump oder Spaniens König Platz nehmen. Der DFB bestätigte auf Anfrage, dass seine Spitzenvertreter auf das Endspiel in New Jersey am Sonntag (21.00 Uhr im LIVETICKER) zwischen Titelverteidiger Argentinien und Europameister Spanien verzichten.