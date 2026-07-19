Keiner da: Deutsche DFB-Spitze fehlt beim WM-Finale

Die Ehrentribüne beim Finale der Weltmeisterschaft wird prominent besetzt sein, ein Vertreter des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) wie Präsident Bernd Neuendorf oder Vize Hans-Joachim Watzke wird aber nicht im Umfeld von Weltverbandsboss Gianni Infantino, US-Präsident Donald Trump oder Spaniens König Platz nehmen. Der DFB bestätigte auf Anfrage, dass seine Spitzenvertreter auf das Endspiel in New Jersey am Sonntag (21.00 Uhr im LIVETICKER) zwischen Titelverteidiger Argentinien und Europameister Spanien verzichten.
Kein DFB-Vertreter beim WM-Finale
Präsident Bernd Neuendorf tritt wegen des Endspiels nicht die Reise in die USA an.
Bernd Neuendorf reist nicht zum WM-Finale
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Neuendorf (65) ist Mitglied des FIFA-Councils, Watzke (67) gehört zur Exekutive des europäischen Verbandes UEFA. Beide waren erst vor Kurzem in den USA, um Gespräche mit Bundestrainer-Wunschkandidat Jürgen Klopp zu führen. Der viermalige Weltmeister Deutschland war im Sechzehntelfinale gegen Paraguay ausgeschieden, danach hatte es bereits von Verbandsseite geheißen, dass Neuendorf keine weiteren Partien der WM mehr besuchen werde.