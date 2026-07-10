DFB-Spitze auf dem Weg zu Klopp!

SID 10.07.2026 • 13:34 Uhr Präsident Bernd Neuendorf und Vize Hans-Joachim Watzke haben sich aufgemacht in die USA. Das Ziel: Eine Übereinkunft mit dem Traumkandidaten.

Die Mission Jürgen Klopp hat begonnen: DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Bundesliga-Chef Hans-Joachim Watzke sind am Freitag zu ihrem erklärten Wunschkandidaten für den Bundestrainer-Posten in die USA aufgebrochen, um Details einer Einigung zu besprechen. Klopp soll für einen WM-Zyklus bis 2030 unterschreiben. Vom Abflug der DFB-Spitze berichtete zuerst RTL/ntv, konkret mit Flugnummer und Landezeit am Freitagabend um 19.35 Uhr MESZ in New York. Das deckt sich mit SID-Informationen.

Die Verhandlungen könnten bereits unmittelbar nach der Ankunft des DFB-Führungsduos beginnen, heißt es. Es gibt einiges zu bereden. Oder doch nicht? Klopp (59) steht bis 2029 als „Global Head of Soccer“ beim Red-Bull-Konzern unter Vertrag, diesen muss er in Abstimmung mit Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff auflösen.

Anschließend könnte Klopp sich an den Deutschen Fußball-Bund binden. Eine Millionen-Ablöse ist aber wohl hinfällig, stattdessen soll Klopp Werbebotschafter für Red Bull bleiben.

Letzte Hürden bleiben

Bezahlung, Laufzeit und Wünsche für den Trainerstab sollen ebenfalls geklärt sein. Strukturelles und Klopps Werbeverträge mit Unternehmen, die in Konkurrenz zu DFB-Partnern stehen, könnten noch im Wege stehen. In einem längeren Telefonat habe sich allerdings „schnell herauskristallisiert, dass das am Ende auch funktionieren kann und wird“, berichtete zuletzt DFB-Sportdirektor Rudi Völler.

Auch Watzke gab sich optimistisch. „Ich weiß, dass Jürgen Deutschland liebt“, sagte der Präsident von Borussia Dortmund, ein enger Freund Klopps aus gemeinsamen erfolgreichen Zeiten. Der Wunsch-Bundestrainer wird bis zum Ende der WM mit dem Finale am 19. Juli als Experte für MagentaTV vor Ort im Einsatz sein. Auch er hat seine Bereitschaft für ein Engagement beim DFB klar signalisiert: Es sei nicht der perfekte Zeitpunkt, er sei aber auch noch nie besser gewesen.