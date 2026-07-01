Klopp bald Bundestrainer? Schweinsteiger lässt aufhorchen

Felix Kunkel 01.07.2026 • 22:01 Uhr Jürgen Klopp wird als möglicher Nachfolger von Bundestrainer Julian Nagelsmann gehandelt. Bastian Schweinsteiger wird nach seinen Informationen zu Klopp gefragt - und lässt mit seiner Antwort aufhorchen.

Bastian Schweinsteiger hält es für sehr wahrscheinlich, dass Jürgen Klopp künftig das Amt als Bundestrainer übernimmt.

Auf die Frage von ARD-Moderatorin Esther Sedlaczek, ob er durch seine Kontakte Hinweise auf ein mögliches Engagement Klopps beim DFB habe, sagte der frühere Nationalspieler am Mittwochabend: „Ich glaube, dass es passieren wird. Natürlich ist es noch nicht sicher alles, aber ich habe das Gefühl, dass es passieren wird.“

Der DFB befinde sich derzeit „schon in einer Notlage“, ergänzte Schweinsteiger. „Ich habe einfach das Gefühl, dass es passieren wird.“ Am Vortag hatte der frühere Bayern-Star Klopp bereits als möglichen Kandidaten im Falle eines Aus von Bundestrainer Julian Nagelsmann genannt.

Schweinsteiger sicher: Klopp kann Aufbruchstimmung erzeugen

Seiner Meinung nach gibt es gute Gründe für den langjährigen Liverpool-Trainer, der derzeit im Red-Bull-Imperium als „Global Head of Soccer“ tätig ist. „Ich glaube, dass Jürgen Klopp ein sehr großer Trainer ist und eine Aufbruchstimmung erzeugen kann. Das wäre hinsichtlich der EM sehr wichtig“, erläuterte Schweinsteiger.

Noch steht allerdings Nagelsmann beim DFB als Bundestrainer bis 2028 unter Vertrag. Nach dem enttäuschenden WM-Aus wird der 38-Jährige aber auf den Prüfstand gestellt.