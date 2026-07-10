Warnung wegen Klopp: "Kniefall vor dem Kapital"

Das Fanbündnis „Unsere Kurve“ sieht die Personalie Jürgen Klopp aufgrund der Nähe des Wunsch-Bundestrainers zu Red Bull durchaus kritisch. Sollte sich der Deutsche Fußball-Bund (DFB) „auf den kolportierten Deal“ mit dem Brausekonzern einlassen, der Klopp angeblich auch im Amt als Werbepartner halten will, wäre dies „ein weiterer Kniefall vor dem Kapital“, sagte Sprecher Thomas Kessen dem SID.
Klopp? „Kniefall vor dem Kapital“
„Anstatt die Besonderheiten des deutschen Fußballs als Stärke zu begreifen und auf diesem Fundament nachhaltig Erfolge zu bauen, strebt man nach schnellen Ergebnissen und ist bereit, mit viel Geld und Integrität dafür zu zahlen“, ergänzte Kessen mit Blick auf das Werben der DFB-Spitze um Klopp als Nachfolger des nach dem WM-Debakel zurückgetretenen Julian Nagelsmann.
Diese Worte über Klopp haben es in sich
Als Vertretung der Interessen von Fußballfans und Vereinsmitgliedern erlaube sich „Unsere Kurve“ keine Beurteilung „der sportlichen Dimension dieser Personalie“, fügte Kessen an. „Sehr wohl sehen wir aber eine Dissonanz rund um die Wahrnehmung der öffentlichen Person Jürgen Klopp.“
Kessen weiter: „Wer sich in Mainz und Dortmund bodenständig gab und selbst in Liverpool noch als ‚the normal one‘ vorstellte, der passt nicht zum Feind des Volkssports Fußball – dem RB-Konzern.“ Bevor man Klopp „als vermeintlichen Heilsbringer aufs Podest hebt“, wolle „Unsere Kurve“ daher „an die Reaktionen und den verspielten Kredit in weiten Teilen insbesondere der Dortmunder Anhängerschaft“ erinnern.
Klopp hat als „Global Head of Soccer“ bei Red Bull noch einen Vertrag bis 2029. Der DFB müsste ihn dort auslösen, ist aber bemüht, ein solches Novum bei der Verpflichtung eines Bundestrainers zu vermeiden. Ein möglicher Ausweg wäre, Klopp auch im Amt zu erlauben, für den Konzern zu werben. Diese Variante soll bei den Vorgesprächen von allen Parteien favorisiert worden sein.