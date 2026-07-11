Kohler: Klopp kann „keine Wunder“ vollbringen

SID 11.07.2026 • 10:59 Uhr Klopp sei kein Allheilmittel, sagt Kohler. Er fordert eine Mentalitätswende.

Fußball-Weltmeister Jürgen Kohler sieht in Jürgen Klopp den „perfekten Mann“ fürs Bundestrainer-Amt, allerdings keinen alleinigen Heilsbringer. „Jürgen ist ein außergewöhnlicher Motivator, aber auch er kann keine Wunder vollbringen“, sagte Kohler im Interview mit der Münchner Abendzeitung. „Es geht nicht darum, ein paar Sprüche zu machen – und plötzlich läuft alles wieder. Er müsste eine neue Kultur schaffen.“

Die deutsche Nationalmannschaft, fordert der 60-Jährige, müsse wieder „dahin kommen, dass ein Gegner sagt: Gegen Deutschland spiele ich nicht gerne. Früher war das unser Markenzeichen. Du konntest uns schlagen – aber du musstest leiden.“

Fußball-Talent sei in Deutschland ausreichend vorhanden, gewinne aber keine Titel. „Charakter, Widerstandsfähigkeit und die Bereitschaft, füreinander Meter zu machen – das entscheidet“, betonte der Weltmeister von 1990. Zudem brauche es Spieler von Weltklasse. „Das bedeutet: Du entscheidest die größten Spiele gegen die besten Gegner – immer wieder.“

Nun klinge ein „radikaler Umbruch“ verlockend, aber „es geht nicht darum, zehn Leute rauszuwerfen. Es geht darum, die richtigen Charaktere zu finden. Wir brauchen Spieler, die Verantwortung suchen und sich nicht verstecken.“