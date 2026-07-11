Klopp und der DFB: Jetzt wird es ernst in New York

SID 11.07.2026 • 07:17 Uhr Präsident Bernd Neuendorf und Vize Hans-Joachim Watzke haben sich in New York mit dem Traumkandidaten getroffen.

Erste Verhandlungsrunde mit Jürgen Klopp: DFB-Präsident Bernd Neuendorf und Bundesliga-Chef Hans-Joachim Watzke haben sich am Freitag mit ihrem erklärten Wunschkandidaten für den Bundestrainer-Posten in den USA getroffen, um Details einer Einigung zu besprechen. Klopp soll für einen WM-Zyklus bis 2030 unterschreiben. Nach Bild-Informationen traf sich das DFB-Duo nach seiner Ankunft am frühen Nachmittag Ortszeit mit dem 59-Jährigen und dessen Berater in einem Hotel am New Yorker Flughafen John F. Kennedy, das Gespräch soll mehr als vier Stunden gedauert haben.

Es gab einiges zu bereden. Klopp steht bis 2029 als „Global Head of Soccer“ beim Red-Bull-Konzern unter Vertrag, diesen muss er in Abstimmung mit Red-Bull-Geschäftsführer Oliver Mintzlaff auflösen. Anschließend könnte Klopp sich an den Deutschen Fußball-Bund binden. Eine Millionen-Ablöse ist aber wohl hinfällig, stattdessen soll Klopp Werbebotschafter für Red Bull bleiben.

DFB: Klopp sprach bereits mit Völler

Bezahlung, Laufzeit und Wünsche für den Trainerstab sollen ebenfalls geklärt sein. Strukturelles und Klopps Werbeverträge mit Unternehmen, die in Konkurrenz zu DFB-Partnern stehen, könnten noch im Wege stehen. In einem längeren Telefonat habe sich allerdings „schnell herauskristallisiert, dass das am Ende auch funktionieren kann und wird“, berichtete zuletzt DFB-Sportdirektor Rudi Völler.

Auch Watzke gab sich optimistisch. „Ich weiß, dass Jürgen Deutschland liebt“, sagte der Präsident von Borussia Dortmund, ein enger Freund Klopps aus gemeinsamen erfolgreichen Zeiten. Der Wunsch-Bundestrainer wird bis zum Ende der WM mit dem Finale am 19. Juli als Experte für MagentaTV vor Ort im Einsatz sein. Auch er hat seine Bereitschaft für ein Engagement beim DFB klar signalisiert: Es sei nicht der perfekte Zeitpunkt, er sei aber auch noch nie besser gewesen.