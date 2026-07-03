Nach dem Aus von Julian Nagelsmann blickt auch die Bundesregierung mit Spannung auf die Bundestrainer-Personalie und die mögliche Amtsübernahme durch Jürgen Klopp. „Wir wissen, dass der DFB angekündigt hat, diese Entscheidung zeitnah zu präsentieren. Dem sehen wir entgegen“, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Freitag.
Kommt Klopp? Regierung sieht DFB-Entscheidung „entgegen“
Nach dem Aus für Julian Nagelsmann steht der einstige Welttrainer bereit, auch der Kanzler schaut hin.
Julian Nagelsmann bei der WM
© AFP/SID/RONALDO SCHEMIDT
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) danke Nagelsmann „für sein Engagement und den Einsatz in den letzten Jahren als Bundestrainer der Nationalmannschaft“, ergänzte Kornelius und betonte: „Die Entscheidung über eine Nachfolge trifft der DFB. Eine Personalentscheidung fällt in die Autonomie der Sportverbände.“
Der Deutsche Fußball-Bund hat im Zuge der Trennung von Nagelsmann bereits bestätigt, dass er Kontakt zu Klopp aufgenommen habe. Der Meistermacher von Borussia Dortmund und des FC Liverpool, aktuell als „Head of Global Soccer“ an Red Bull gebunden, habe schon seine Bereitschaft signalisiert, das Amt zu übernehmen.