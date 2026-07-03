Kommt Klopp? Regierung sieht DFB-Entscheidung „entgegen“

SID 03.07.2026 • 13:23 Uhr Nach dem Aus für Julian Nagelsmann steht der einstige Welttrainer bereit, auch der Kanzler schaut hin.

Nach dem Aus von Julian Nagelsmann blickt auch die Bundesregierung mit Spannung auf die Bundestrainer-Personalie und die mögliche Amtsübernahme durch Jürgen Klopp. „Wir wissen, dass der DFB angekündigt hat, diese Entscheidung zeitnah zu präsentieren. Dem sehen wir entgegen“, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius am Freitag.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) danke Nagelsmann „für sein Engagement und den Einsatz in den letzten Jahren als Bundestrainer der Nationalmannschaft“, ergänzte Kornelius und betonte: „Die Entscheidung über eine Nachfolge trifft der DFB. Eine Personalentscheidung fällt in die Autonomie der Sportverbände.“