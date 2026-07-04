Kramer überrumpelt: "Wann entschuldigst du dich bei Kap Verde?"

Philipp Heinemann 04.07.2026 • 18:55 Uhr Christoph Kramer ist mittlerweile ein großer Fan von WM-Außenseiter Kap Verde. Das war nicht immer so, wie ein ZDF-Kollege ihn erinnert.

Der WM-Thriller zwischen Argentinien und Außenseiter Kap Verde hat Christoph Kramer zum Schwärmen gebracht. Es sei nicht nur das aufregendste, sondern auch das beste Spiel der Weltmeisterschaft gewesen, befand der ZDF-Experte.

Mitten in seinem Loblied wurde der einstige Nationalspieler allerdings von Kollege Per Mertesacker unterbrochen: „Wann entschuldigst du dich bei Kap Verde?“, fragte dieser plötzlich.

Der verdutzte Kramer fragte: „Wofür?“ Mertesacker erklärte: „Dafür, dass du gesagt hast, dass du sie nicht so gerne dabei gehabt hättest.“

Ein „kleiner Entschuldigungsbrief“ von Kramer an Kap Verde

Zur Erinnerung: Kramer hatte sich während der Qualifikationsphase im März über die Verteilung der WM-Tickets beschwert. Er hätte gerne mehr europäische Nationen dabeigehabt: „Ich finde es krass, dass wir in Europa nur 16 Teilnehmer haben. Jetzt ist Italien vielleicht nicht dabei und Kap Verde dabei, oder was?“

Ein Zitat, das schon damals nicht gut ankam und auch in den vergangenen Tagen immer wieder die Runde machte. Schließlich sorgte der Underdog nicht nur beim berauschenden Duell mit Weltmeister Argentinien (2:3 n.V.) für Begeisterung.

Im Gespräch mit Mertesacker relativierte Kramer seine Aussagen von damals nun: „Ich habe nicht gesagt, dass ich sie nicht so gerne dabei gehabt hätte. Ich habe gesagt, dass ich Italien gerne dabei gehabt hätte. Das hätte ich auch weiter gerne.“

Kap Verde habe er ab jetzt auch immer gerne dabei, „weil die haben gespielt, mein lieber Scholli“.