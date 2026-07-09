Krankheitswelle bei Norwegen? Brisante WM-Berichte sorgen für Wirbel

Philipp Heinemann 09.07.2026 • 08:13 Uhr Sind die Norweger fit für das WM-Viertelfinale gegen England? Auf der Insel wird von einer Krankheitswelle berichtet, auf der Gegenseite ist die Sichtweise völlig anders.

Wer die englische Presse in den vergangenen Tagen aufmerksam verfolgt hat, musste sich ernsthafte Sorgen machen. Der Tenor in der Medienlandschaft: Norwegen, Gegner der „Three Lions“ im WM-Viertelfinale, wird von einer Krankheitswelle heimgesucht.

Begleitet wurden die Berichte häufig von Bildern von Teammitgliedern, die mit Atemmaske unterwegs sind. Trifft der Titelaspirant also auf einen geschwächten Gegner? Die kurze Antwort lautet: Es sieht nicht danach aus.

Wirft man nämlich einen Blick in die norwegische Presse, findet man zum Beispiel bei tv2 eine Replik, die die englischen Berichte beiseite wischt. „In England kursieren falsche Gerüchte“, heißt es da.

Streuen die Engländer Falschinformationen?

Doch damit nicht genug: Man vermutet gar die gezielte Streuung von Fehlinformationen!

So erklärt der Ex-Profi und heutige TV-Experte, Petter Myhre: „Viele dieser Gerüchte schreiben sie absichtlich, obwohl sie wissen, dass sie nicht wahr sind. Sie wollen Schlagzeilen, wie alle anderen auch. Also wird ständig eine Geschichte erfunden.“

Etwas gehässig fügte er in der Sendung God Morgen VM noch hinzu: Man könne schließlich nicht jeden Tag berichten, dass Erling Haaland ein herausragender Torjäger sei: „Wenn wir zusätzlich noch eine Krankheit oder Verletzungen ins Spiel bringen können, dann ist das ein neuer Aufhänger.“

Mehrere norwegische Medien berichten daher von einer überzogenen Darstellung bei Daily Mail, Mirror, The Independent und ähnlichen Zeitungen. Das norwegische Verdens Gang schrieb, die Gerüchte seien „stark übertrieben“.

Einige Norwegen-Stars waren wohl tatsächlich krank

Ein bisschen Licht ins Dunkel brachte derweil der Nationaltorhüter Orjan Nyland, der in einer US-Talkshow von James Corden zu Gast war. Dort wurde er auf die Berichte angesprochen.

„Ich kann bestätigen, dass das stimmt. Wir hatten unsere Probleme. Der Mannschaftsarzt hat alle Hände voll zu tun“, sagte er dabei. Entscheidend ist hier aber, dass die Vorfälle wohl bereits in der Vergangenheit lägen.

Nicht zuletzt Trainer Stale Solbakken hatte öffentlich von vereinzelten Krankheitsfällen im bisherigen Turnierverlauf gesprochen. Er sah die zahlreichen Reisen und die leistungsfähigen Klimaanlagen in den USA als mögliche Ursache für die Probleme. Daher wohl auch die Atemmasken als Vorsichtsmaßnahme.