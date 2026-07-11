WM: Hätte Englands Tor gar nicht zählen dürfen?

SID 12.07.2026 • 00:32 Uhr England erzielt im WM-Viertelfinale gegen Norwegen ein umstrittenes Tor. Hätte der Treffer gar nicht zählen dürfen?

Norwegens Torhüter Örjan Nyland rannte nach dem englischen Ausgleich sofort zum Schiedsrichter und deutete nach oben, doch es half nichts.

Weil der Ball vor dem Treffer das Seil einer Sky-Cam berührt hatte, herrschte beim WM-Viertelfinale zwischen Norwegen und England (LIVETICKER) kurz Konfusion. Das Tor von Jude Bellingham in der Nachspielzeit der ersten Hälfte zählte dennoch.

Ex-Schiedsrichter: Tor hätte nicht zählen dürfen

Nach einem Abstoß von Nyland hatte der Ball das Seil touchiert, wenig später fiel der Ausgleich. Nach Ansicht des ehemaligen FIFA-Schiedsrichters Mark Clattenburg hätte der VAR eingreifen und die Szene überprüfen müssen.