Mbappé über seine Rolle als Superstar: "Spüre auch Druck"

SID 02.07.2026 • 11:37 Uhr Kylian Mbappé zieht bei der Fußball-Weltmeisterschaft Millionen Fans in seinen Bann. Doch nun lässt der Kapitän von Frankreichs Nationalmannschaft mit ehrlichen Worten über den schwierigen Umgang mit seinem Status als Weltstar aufhorchen.

Mit seinen flinken Übersteigern und gewaltigen Abschlüssen zieht Frankreichs Kylian Mbappé bei der Fußball-Weltmeisterschaft Millionen Fans in seinen Bann. Auch bei seiner dritten Endrunde scheint den 27-Jährigen die größtmögliche Bühne zu beflügeln, und doch leidet der Superstar auch unter den Erwartungen. „Trotzdem spüre ich manchmal auch Druck, wenn ich sehe, dass viele Kinder zu mir aufschauen“, sagte Mbappé im Interview mit Sports Illustrated.

„Wir Fußballer sind auch nur Menschen und machen Fehler. Der Unterschied ist, dass unsere Fehler sofort von Millionen Menschen gesehen und bewertet werden“, erklärte Mbappé die Schwierigkeit seiner Rolle als Superstar.

Beim Turnier in den USA, Mexiko und Kanada weiß der Profi von Real Madrid bisher voll zu überzeugen. In einem starken Team erzielte Mbappé in vier Spielen sechs Tore und legte zwei weitere auf. Am Samstag kann der Torjäger mit seinem Team gegen Deutschland-Schreck Paraguay (ab 23.00 Uhr im LIVETICKER) das Viertelfinale erreichen.

Mbappé hatte sich zuletzt mehrfach nachdenklich gezeigt

Den sportlichen Höhepunkten setze Mbappé derweil ganz bewusst Normalität im Alltag entgegen. „Ich versuche jeden Tag, mich daran zu erinnern, worauf es wirklich ankommt. Denn man kann erfolgreich sein, Titel gewinnen und viel Geld verdienen – wenn man aber niemanden hat, mit dem man das teilen kann, wäre das traurig“, betonte der Franzose die Wichtigkeit seiner Familie.