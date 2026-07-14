Medien: Liverpool ebnet Slot den Weg zum Bondscoach

SID 14.07.2026 • 07:02 Uhr Arne Slot soll neuer Fußball-Nationaltrainer der Niederlande werden. Der FC Liverpool würde dies offenbar unterstützen.

Bei der möglichen Verpflichtung von Arne Slot als Fußball-Nationaltrainer der Niederlande ist offenbar eine wesentliche Hürde aus dem Weg geräumt.

Wie der Telegraaf berichtet, hat der FC Liverpool seine Bereitschaft signalisiert, das Gehalt des im Mai entlassenen 47-Jährigen bis Ende Juni 2027 im Falle eines Engagements als Bondscoach aufzustocken, sodass Slot keine finanziellen Abstriche machen müsse.

Slot wurde in Liverpool entlassen

Slot hatte nach der Meisterschaft 2025 seinen Vertrag bei den Reds verlängert. Nach der unbefriedigenden abgelaufenen Saison folgte aber das Aus für den Nachfolger von Jürgen Klopp, der bei Liverpool weiter auf der Gehaltsliste steht. Als Nationalcoach der Niederlande müsste Slot beim Gehalt Einbußen hinnehmen, die der LFC offenbar bereit ist aufzufangen – und so seinerseits Geld zu sparen.

Die Niederlande waren im WM-Sechzehntelfinale an Marokko gescheitert, Bondscoach Ronald Koeman trat daraufhin zurück.