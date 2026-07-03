Nach WM-Aus: Einstige Kroatien-Größe kocht vor Wut

SPORT1 03.07.2026 • 11:06 Uhr Dejan Lovren ist nach Kroatiens WM-Aus gegen Portugal bedient - und knöpft sich die kroatische Abwehr vor.

Der frühere Verteidiger Dejan Lovren hat frustriert auf das dramatische kroatische WM-Aus gegen Portugal reagiert – und dabei vor allem über das Abwehrverhalten beim letztlich entscheidenden 1:2 durch Goncalo Ramos in der 94. Minute geschimpft.

„So ein Gegentor in den letzten fünf Minuten zu kassieren, ist inakzeptabel. Ein Spieler gegen unsere drei Verteidiger, die alle 1,90 groß sind – mir ist unbegreiflich, dass da keiner einfach mit ihm hochspringt“, schimpfte Lovren laut 24sata.hr. Beim Blick auf die TV‑Bilder werde ihm „schlecht“.

Ex-Kroatien-Star „kocht innerlich“

Der 34‑Jährige, der einst beim FC Liverpool unter Jürgen Klopp spielte, zeigte sich auch emotional getroffen: „Es ist besser, dass ich nicht dort war. Ich wäre explodiert. Ich koche innerlich.“

Der Rückschlag treffe besonders die langjährigen Leistungsträger hart: „Modric hat das nicht verdient, Kovacic hatte eines seiner besten Spiele im Nationaltrikot. Das haben wir nicht verdient.“ Für Lovren war es „eine der schwersten Niederlagen“.