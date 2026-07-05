SID 06.07.2026 • 01:32 Uhr Der Brasilianer absolvierte insgesamt 130 Partien für die Selecao.

Brasiliens Superstar Neymar hat nach dem WM-Aus der Selecao seinen Rücktritt aus der Nationalmannschaft angekündigt.

„Ich habe es versucht, ich habe es wirklich versucht. Jetzt ist es zu Ende. Hier habe ich es begonnen, hier habe ich aufgehört“, sagte der 34-Jährige nach dem 1:2 (0:0) im Achtelfinale gegen Norwegen in East Rutherford im brasilianischen Fernsehen.

Neymar überraschend für die WM nominiert

Im Stadion im US-Bundesstaat New Jersey hatte Neymar 2010 sein erstes Länderspiel bestritten. Insgesmat lief der frühere Star des FC Barcelona und Paris Saint-Germain 130-mal für sein Land auf und erzielte dabei 80 Tore. Er ist damit vor Pelé Rekordtorschütze der Selecao.