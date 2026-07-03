DFB trennt sich von mehreren Trainern - auch ein Boss geht

SPORT1 03.07.2026 • 11:53 Uhr Julian Nagelsmann gibt seinen Posten als Bundestrainer auf. Es ist nicht der einzige Abschied.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) und Julian Nagelsmann gehen nach dem frühen WM-Aus der Nationalmannschaft getrennte Wege. Der bis 2028 laufende Vertrag des Bundestrainers wurde mit sofortiger Wirkung aufgelöst.

Das teilte der DFB am Freitag vier Tage nach dem verlorenen Sechzehntelfinale in Foxborough gegen Paraguay (3:4 i.E.) mit. Auch Nagelsmanns Assistenten Benjamin Glück und Benjamin Hübner werden den DFB verlassen und erhielten in der offiziellen Mitteilung ein Dankeschön für ihr Engagement.

Nagelsmann hatte das Amt im September 2023 von Hansi Flick übernommen. Glück war zum gleichen Zeitpunkt gemeinsam mit Sandro Wagner Co-Trainer geworden. Ende April 2025 verließ Wagner den DFB. Im Juli 2025 kam Benjamin Hübner als Nachfolger.

Bei Alfred Schreuder, der seit März 2026 als Nagelsmann-Assistent tätig war, war bei der Verpflichtung von einer Tätigkeit „bis einschließlich der WM“ die Rede. Was aus Standard-Trainer Mads Buttgereit wird, wird aus der Mitteilung nicht klar.

Auch Rettig verlässt den DFB

Der Verband bestätigte zudem, dass er mit Blick auf die Neubesetzung das Gespräch mit Jürgen Klopp suchen werde. Dieser habe „bereits seine grundsätzliche Bereitschaft zur Übernahme des Postens signalisiert“.

Sport-Geschäftsführer Andreas Rettig wird seinen zum Jahresende auslaufenden Vertrag aus persönlichen Gründen nicht verlängern. Hierüber hatte er den DFB-Präsidenten Bernd Neuendorf bereits vor WM-Beginn informiert.

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