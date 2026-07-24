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Nach WM-Finale: Argentinien-Star zieht Schlussstrich

Argentinien-Star zieht Schlussstrich

Nicolás Otamendi hat seinen Rücktritt aus der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft erklärt. Der 38-Jährige war einer der Schlüsselspieler beim WM-Sieg 2022.
Nicolas Otamendi tritt aus der Nationalmannschaft zurück
Nicolas Otamendi tritt aus der Nationalmannschaft zurück
© IMAGO/Icon Sportswire
SID
Nicolás Otamendi hat seinen Rücktritt aus der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft erklärt. Der 38-Jährige war einer der Schlüsselspieler beim WM-Sieg 2022.

Vier Tage nach dem verlorenen WM-Finale hat Nicolás Otamendi seinen Rücktritt aus der argentinischen Fußball-Nationalmannschaft erklärt.

Der 38 Jahre alte Innenverteidiger, Weltmeister von 2022, schrieb in den Sozialen Medien: „Ich verabschiede mich mit dem guten Gefühl, alles gegeben zu haben.“ Otamendi war am Sonntag in East Rutherford beim 0:1 n.V. im Endspiel gegen Spanien kurz vor der Pause ins Spiel gekommen.

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Otamendi zählt zu den erfolgreichsten Spielern der argentinischen Geschichte

Otamendi, der in Europa lange für Manchester City und Benfica Lissabon gespielt hat und nun in seiner Heimat bei River Plate unter Vertrag steht, hatte 2009 unter Nationalheld Diego Maradona in der Nationalmannschaft debütiert. Er absolvierte 139 Länderspiele und nahm an vier Weltmeisterschaften teil. Beim Titelgewinn vor vier Jahren in Katar war Otamendi einer der Schlüsselspieler.

Bereits vor der WM in den USA, Mexiko und Kanada hatte Otamendi angekündigt, sein letztes Turnier zu spielen. Mit den Erfolgen bei der Copa América 2021 und 2024 gehört er zu den erfolgreichsten Spielern der argentinischen Fußballgeschichte.

Das Nationaltrikot zu tragen, schrieb Otamendi zum Abschied, habe er „immer als größte Ehre betrachtet“.

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