Bei der Weltmeister-Party gibt es einen Seitenhieb gegen Argentiniens Rüpel

Bei den Feierlichkeiten zum WM-Titel in Madrid haben Spaniens Nationalspieler auch eine Botschaft in Richtung Argentinien gesendet. In einem Video, das in den sozialen Medien verbreitet wurde, ist zu sehen, wie Fabián Ruiz ein Schild mit der Aufschrift „Velada del Año VII: Paredes vs. Gavi“ in die Höhe hält.
Seitenhieb gegen Argentinien-Rüpel
Das Banner spielt auf ein populäres Boxevent des spanischen Streamers Ibai Llanos an, bei dem regelmäßig Prominente und Internetstars gegeneinander antreten. In diesem Fall bezog sich die Botschaft auf die hitzigen Szenen nach Spielende, als Leandro Paredes die Nerven verlor.
Nach dem Schlusspfiff am Sonntag kam es zu einer Rangelei, in deren Verlauf Paredes den Spanier Gavi am Trikot packte, ihn im Gesicht traf und zu Boden stieß. Der Argentinier erhielt daraufhin die Rote Karte. Als Ruiz das von den Fans gereichte Schild präsentierte, lachte auch Lamine Yamal vor der Kamera und fügte mit den Worten „Wir sehen uns“ hinzu.
WM: Spanien feiert riesige Party
Spaniens Fußball-Weltmeister sind in Madrid von rund zwei Millionen Menschen begeistert empfangen worden. In einem Doppeldeckerbus fuhren Yamal, Rodri und Co. durch die Hauptstadt bis zum Cibeles-Platz im Zentrum, wo die große Party ihren Höhepunkt fand.
Die Fans jubelten ihren Helden frenetisch zu. Nach ihrer Rückkehr in die Heimat hatten die WM-Überflieger zunächst König Felipe VI. und Ministerpräsident Pedro Sánchez besucht.