Neues vom DFB? Gleich zu Beginn zieht Klopp den Stecker

Maximilian Lotz 05.07.2026 • 21:30 Uhr Jürgen Klopp soll Nachfolger von Julian Nagelsmann als Bundestrainer werden. In seiner Rolle als Experte bei MagentaTV wird Klopp zum aktuellen Stand der Dinge befragt.

Jürgen Klopp hat ein knappes Update zur Bundestrainer-Frage gegeben. Gleich zu Beginn der Übertragung bei MagentaTV wurde Klopp von Moderator Johannes B. Kerner dazu befragt.

Ob es etwas Neues aus der Otto-Fleck-Schneise, dem Sitz der DFB-Zentrale in Frankfurt, gebe, wollte Kerner von Klopp wissen. „Nein, nichts zu berichten. Sobald es was gibt, erfahrt ihr es als Erste“, sagte Klopp.

DFB kündigt Gespräche mit Klopp an

Der Verband hatte am Freitag im Zuge des Rücktritts von Julian Nagelsmann Gespräche mit Klopp angekündigt.

Der frühere Dortmunder und Liverpooler Meistercoach ist derzeit für MagentaTV in New York als WM-Experte am Mikrofon im Einsatz.

Am Freitagabend erklärte Klopp seine grundsätzliche Bereitschaft. Für eine Einigung allerdings müsste Klopp seinen Vertrag als Fußball-Chef des Red-Bull-Konzerns auflösen.

DFB-Boss Bernd Neuendorf und Bundesliga-Chef Hans-Joachim Watzke fliegen laut Bild in den kommenden Tagen in die USA, um Gespräche mit Klopp zu führen.

Klopp erwartet „intensive Gespräche“

Klopp hatte bereits „intensive Gespräche“ angekündigt. „Die Probleme, die wir aktuell haben, hängen nicht an der Personalie Julian Nagelsmann“, sagte der 59-Jährige.