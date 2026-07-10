"No-Go": Zwanziger warnt vor Red Bull-Bundestrainer Klopp

SID 10.07.2026 • 15:29 Uhr Der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger sieht die Nähe des Wunschkandidaten zu Red Bull sehr kritisch.

Auch der frühere DFB-Präsident Theo Zwanziger sieht die Nähe des Wunsch-Bundestrainers Jürgen Klopp zu Red Bull kritisch. Er könne sich einen Bundestrainer mit Brause-Cap auf der Bank „keinesfalls vorstellen“, sagte der 81-Jährige der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung und ergänzte: „Sollte sich dies bewahrheiten, ich kann das noch nicht glauben, wäre es ein völliges No-Go.“

Warum? „Stellen Sie sich das doch mal eine Minute vor, dann stellt Red Bull demnächst die deutsche Nationalmannschaft auf“, sagte Zwanziger und warnte den Deutschen Fußball-Bund (DFB) im Werben um Klopp davor, zu viel Einfluss des Dosen-Imperiums zuzulassen.

„Red Bull will Macht gewinnen in den Sport hinein“, sagte er: „Durch eine Person mit der neben dem Präsidenten wichtigsten Funktion im deutschen Fußball, vielleicht sogar die allerwichtigste.“

„Der Bundestrainer kann nicht zwei Hüte tragen“

Klopp hätte für den kolportierten Fall, dass er als Bundestrainer RB-Werbebotschafter bleiben würde, „zwei Loyalitäten: Einerseits will Red Bull mit ihm Geld verdienen, andererseits soll er als Bundestrainer die möglichst optimale Leistung für den deutschen Fußball erbringen.“ Ein Ding der Unmöglichkeit.

Die Lösung liegt für Zwanziger auf der Hand: „Wenn es ihm so wichtig ist, Bundestrainer zu werden, dann muss er alles andere sein lassen. Deutscher Nationaltrainer ist ein Riesenamt in dieser Gesellschaft, immer noch und trotz der Dinge, die in den letzten Jahren nicht so gut gelaufen sind. Der Bundestrainer kann nicht zwei Hüte tragen.“