WM: Paraguay "nicht nur beschämend, das ist schlimmer"

Philipp Heinemann 05.07.2026 • 13:27 Uhr Paraguay entnervt Frankreich mit fiesen Methoden und bekommt in der internationalen Presse den Spiegel vorgehalten. Auch ein deutscher Ex-Nationalspieler schimpft.

Topfavorit Frankreich hat den Deutschland-Schreck Paraguay in einem umkämpften Achtelfinale niedergerungen. Die internationale Medienlandschaft sah ein hässliches Spiel, entschieden vom Vollstrecker Kylian Mbappé.

Auch Thomas Hitzlsperger, einst deutscher Nationalspieler, rang nach der denkwürdigen Darbietung nach Worten. „Das ist nicht nur beschämend, das ist schlimmer“, sagte er bei BBC One. Entsetzt waren auch Hitzlspergers Kollegen. „Ich würde niemals so Fußball spielen“, meinte Ex-Keeper Joe Hart, und Micah Richards wendete sich mit Grauen ab: „Das war peinlich anzusehen.“

Im Radio brachte es Schottlands früherer Nationalspieler Pat Nevin auf den Punkt: Paraguay habe die Franzosen mit ihren „dunklen Künsten“ provoziert.

SPORT1 hat zudem Pressestimmen zum WM-Fight zusammengetragen.

FRANKREICH

LeParisien: „Les Bleus“ durchbrechen die Mauer des Anti-Spiels und treffen auf Marokko. Die französische Nationalmannschaft hat am Samstagabend das Viertelfinale der Weltmeisterschaft erreicht und es geschafft, nicht in die Falle zu tappen, die die Südamerikaner mithilfe eines nachlässigen Schiedsrichters gestellt hatten. Nun steht wieder Fußball auf dem Programm – gegen Marokko.“

L’Equipe: „Wie Paraguay das Spiel ruiniert hat. Am Freitag, vor ihrer letzten Trainingseinheit, hatten die Paraguayer die Rollen ein wenig vertauscht, indem sie ankündigten, dass „die Franzosen auf die Nase fallen würden“. Angesichts dessen, was wir am Samstagnachmittag im Lincoln Financial Field gesehen haben, haben die Südamerikaner ihre Rolle gut gespielt. Zwischen Entschlossenheit und Aggression gab es manchmal kaum einen Unterschied.“

RMC Sport: „Schläge gegen den Hals, am Trikot ziehen … die zahlreichen paraguayischen Fouls, die von Herrn Tantashev nicht gepfiffen wurden, haben den Zorn der „Blues“ hervorgerufen.“

SPANIEN

Marca: „Mbappé zerrt Frankreich aus einem Minenfeld. Er entscheidet das von großer Hitze geprägte Spiel mit einem Elfmeter und zieht damit ins Viertelfinale gegen Marokko ein, nachdem Doué die Ausdauerleistung der Paraguayer gleich zu Beginn seines Spiels zunichtegemacht hat.“

As: „Frankreich öffnet einen Safe. Mbappé sorgt vom Elfmeterpunkt aus für den Einzug ins Viertelfinale. Die paraguayische Abwehr und ein allzu nachsichtiger Schiedsrichter machten Deschamps’ Mannschaft das Leben schwer.“

ENGLAND

Daily Mail: „Kylian bleibt cool – Kylian Mbappé und Co. bezwingen die absurde Dunkle Magie Paraguays.“

Daily Mirror: „Mbappé zieht im Rennen um den Goldenen Schuh mit Messi gleich und liefert die perfekte Antwort auf hässliche Paraguay-Mätzchen.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Mbappé trifft immer. Das Gesetz des Stärkeren – aber was für ein Kampf! Wäre da nicht der unglückliche Elfmeter in der Mitte der zweiten Hälfte gewesen, hätten die paraguayischen Abwehrreihen zumindest bis zur Verlängerung standgehalten.

Die Südamerikaner hatten sich vor ihrem Strafraum verschanzt, noch mehr als gegen Deutschland. Die Franzosen waren träge, einfallslos und von der höllischen Hitze bedrückt. Paraguay ist die Mannschaft dieser WM, die am schwersten zu bespielen ist.“

Corriere della Sera: „Frankreich entkommt dem paraguayischen Saloon nur dank eines Elfmeters von Mbappé und setzt sich in einem Spiel durch, das fast ausschließlich aus Tritten, Spielverzögerungen, hoch in den Himmel geschossenen Bällen und drückender Hitze bestand.

All dies wird durch eine bis zur Peinlichkeit nachsichtige Schiedsrichterleistung begünstigt, als Tantashev in der 20. Minute der zweiten Halbzeit ein Foul von Dario Gomez an Doué mitten im Strafraum übersieht. Erst der Einsatz des VAR verhindert diesen eklatanten Fehler.“

SCHWEIZ

Blick: „Mbappé und Dembélé überlisten Paraguay-Mätzchen.“

ÖSTERREICH

Krone: „Epische Achtelfinal-Schlacht – Frankreich quält sich gegen DFB-Schreck Paraguay.“

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