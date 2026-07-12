Eklat vor WM-Halbfinale: Rassismus-Attacke aus Spanien

SID 12.07.2026 • 18:06 Uhr Der ehemalige spanische Ministerpräsident "analysiert" vor dem WM-Halbfinale das französische Team. Die Reaktionen fallen deutlich aus.

Vor dem Halbfinale zwischen Spanien und Frankreich bei der Fußball-WM hat der frühere spanische Ministerpräsident Mariano Rajoy für Empörung in beiden Ländern gesorgt.

In einem Gastbeitrag für das Online-Medium El Debate schrieb er, Frankreich verfüge über einen „Kader von höchstem Niveau. Allerdings ohne Franzosen.“

Der Beitrag war bereits am Samstag abrufbar, bis Sonntag reagierten zahlreiche Politiker auf die Einlassungen Rajoys, der von 2011 bis 2018 für die konservative Volkspartei (PP) Spaniens Regierungschef war.

Deutliche Reaktion von Spaniens Ministerpräsident

„Es gibt Menschen, die Zugehörigkeit immer noch am Nachnamen, am Geburtsort oder an der Hautfarbe messen. Andere messen sie an der Verbundenheit mit einem Land und dem Willen, zu ihm beizutragen“, schrieb Rajoys Amtsnachfolger Pedro Sánchez am Sonntag bei X.

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Spaniens linker Ministerpräsident stellte weiter fest: „Spanien gehört denen, die es lieben und mit Leben erfüllen. Nicht denen, die es mit fremdenfeindlichen Äußerungen in Verruf bringen. Frankreich, wir sehen uns im Halbfinale. Möge der Bessere gewinnen und der Rassismus verlieren.“

Am Dienstag (21.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) spielen Frankreich und Spanien ihr WM-Halbfinale in Dallas.

Französische Regierung beklagt „wiederholte rassistische Entleisungen“

Auch aus der französischen Regierung gab es Reaktionen auf Rajoys Beitrag. Aurore Bergé, Beauftragte für die Bekämpfung von Diskriminierung, beklagte „wiederholte rassistische Entgleisungen“.

Naïma Moutchou, Ministerin für die Überseegebiete, teilte mit: „Das sind keine ‚Entgleisungen‘. Es ist ein systematischer und verharmloster Hass auf Frankreich und das, was es ist.“ Sie rief den französischen Fußballverband dazu auf, sich juristisch zu wehren.

Rassismus-Eklat bereits nach WM-Duell zwischen Paraguay und Frankreich

Nach Frankreichs Sieg über Paraguay im Achtelfinale hatte sich die paraguayische Senatorin Celeste Amarilla in den Sozialen Medien rassistisch geäußert, vor allem Offensivstar Kylian Mbappé ins Visier genommen. Er gebe sich als Franzose aus, schrieb sie unter anderem.