Mbappé wehrt sich: "Sie sind eine verachtenswerte Frau"

SID 06.07.2026 • 21:09 Uhr Eine Senatorin aus Paraguay beleidigt den französischen Superstar übel. Der reagiert, und der Verband kündigt eine Anzeige an.

Kylian Mbappé und der französische Fußballverband (FFF) haben sich vehement gegen üble rassistische Beleidigungen einer Senatorin aus Paraguay gewehrt. Auch eine Klage ist geplant. „Madame Celeste Amarilla, sie sind eine verachtenswerte Frau und ihrer Funktion nicht würdig. Sie vertreten nicht Paraguay, dieses Land, das während des gesamten Wettbewerbs Leidenschaft und Ehre verströmt hat“, schrieb Superstar Mbappé auf X.

Celeste Amarilla habe „durch ihren unverhohlenen Rassismus (…) das schlechtest mögliche Bild ihres Landes abgegeben. Ich werde Menschen wie ihr niemals die Freiheit lassen, ihren Hass und ihren Rassismus in der ganzen Welt zu verbreiten“, so Mbappé weiter.

Auch der Verband verurteilte das Verhalten von Amarilla auf das Schärfste. „Die rassistischen Äußerungen der paraguayischen Senatorin Celeste Amarilla gegen Kylian Mbappé sind völlig abscheulich und inakzeptabel“, erklärte die FFF. Die Verantwortlichen kündigten auch eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft an, „um strafrechtliche Schritte einzuleiten“.

Amarilla leistet sich Entgleisungen gegen Mbappé