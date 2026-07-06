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Mbappé wehrt sich: "Sie sind eine verachtenswerte Frau"

Mbappé kontert rassistische Beleidigung

Eine Senatorin aus Paraguay beleidigt den französischen Superstar übel. Der reagiert, und der Verband kündigt eine Anzeige an.
Nach dem Match gegen Paraguay reagiert Frankreich-Kapitän Kylian Mbappé auf die fragwürdige Spielweise der Südamerikaner.
SID
Eine Senatorin aus Paraguay beleidigt den französischen Superstar übel. Der reagiert, und der Verband kündigt eine Anzeige an.

Kylian Mbappé und der französische Fußballverband (FFF) haben sich vehement gegen üble rassistische Beleidigungen einer Senatorin aus Paraguay gewehrt. Auch eine Klage ist geplant. „Madame Celeste Amarilla, sie sind eine verachtenswerte Frau und ihrer Funktion nicht würdig. Sie vertreten nicht Paraguay, dieses Land, das während des gesamten Wettbewerbs Leidenschaft und Ehre verströmt hat“, schrieb Superstar Mbappé auf X.

Celeste Amarilla habe „durch ihren unverhohlenen Rassismus (…) das schlechtest mögliche Bild ihres Landes abgegeben. Ich werde Menschen wie ihr niemals die Freiheit lassen, ihren Hass und ihren Rassismus in der ganzen Welt zu verbreiten“, so Mbappé weiter.

Auch der Verband verurteilte das Verhalten von Amarilla auf das Schärfste. „Die rassistischen Äußerungen der paraguayischen Senatorin Celeste Amarilla gegen Kylian Mbappé sind völlig abscheulich und inakzeptabel“, erklärte die FFF. Die Verantwortlichen kündigten auch eine Anzeige bei der Staatsanwaltschaft an, „um strafrechtliche Schritte einzuleiten“.

Amarilla leistet sich Entgleisungen gegen Mbappé

Das 1:0 der Franzosen gegen Deutschland-Bezwinger Paraguay im WM-Achtelfinale war von starken Emotionen begleitet gewesen. Amarilla, Mitglied der Authentischen Radikal-Liberalen Partei PLRA in Paraguay, leistete sich anschließend in den Sozialen Medien bösartige Entgleisungen gegen Mbappé und sorgte damit bereits im Netz für Empörung. Unter anderem schrieb Amarilla, Mbappé sei ein „kolonialisierter Kameruner, der sich als Franzose ausgibt, verbittert, neureich, arrogant und hässlich“.

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