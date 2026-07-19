Schweinsteiger mit überraschendem Wunsch

Conrad Fröhlich 19.07.2026 • 09:25 Uhr Auf die Frage an Bastian Schweinsteiger, welchen Tag aus seiner Profikarriere er nochmal erleben wollen würde, gibt der Weltmeister von 2014 eine überraschende Antwort.

Bastian Schweinsteiger hat mit einer Aussage über seine Profikarriere für eine Überraschung gesorgt. Auf die Frage, welchen Tag in seiner Profikarriere er nochmal erleben wollen würde, gab Schweinsteiger eine Antwort, mit der viele Fans wohl nicht gerechnet hätten.

Statt den naheliegenden WM-Triumph von 2014 zu wählen, ging er nochmal zwei Jahre weiter zurück in die Vergangenheit: „Ich würde gerne nochmal diesen Elfmeter schießen gegen Chelsea im Finale in München“, antwortete Schweinsteiger in einem Instagram-Reel der sportschau.

Im „Finale dahoam“ entwickelte Schweinsteiger sich zum tragischen Helden des Champions-League-Endspiels des FC Bayern gegen den FC Chelsea. Im Elfmeterschießen trafen auf beiden Seiten drei der vier Schützen, bevor „Schweini“ zum Punkt schritt – und verschoss. Petr Cech lenkte den Versuch an den Pfosten.

Im Anschluss verwandelte Didier Drogba den entscheidenden Versuch und stürzte Bayern, insbesondere Schweinsteiger, ins Tal der Tränen. Als „größte Fehlentscheidung seines Lebens“ bezeichnete der heutige ARD-Experte einst die Wahl der rechten Ecke gegenüber der Wochenzeitung Die Zeit.

„Es war das Größte, was du erleben konntest“

Klar, dass er diese heute gerne wieder rückgängig machen würde. Immerhin sorgten die Münchner ein Jahr später für Wiedergutmachung, indem sie nach dem 2:1-Sieg im Endspiel gegen Borussia Dortmund den Henkelpott in die Höhe recken durften.