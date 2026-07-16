Argentiniens Siegtorschütze hatte Vorahnung

SID 16.07.2026 • 04:14 Uhr Inter-Stürmer Lautaro Martínez schießt Argentinien als Joker ins WM-Finale. Nach dem Spiel brechen sich die Emotionen Bahn.

Wenn WM-Träume wahr werden: Siegtorschütze Lautaro Martínez hat seinen Treffer im WM-Halbfinale gegen England vorausgeahnt. „Ich habe davon geträumt. Ich habe Alexis (Mac Allister) gesagt, dass ich ein Tor schießen würde“, verriet Martinez nach dem späten Erfolg der Argentinier.

Bei seiner Einwechslung in der 81. Minute lag die Albiceleste nach dem Treffer von Anthony Gordon (55.) noch 0:1 zurück. Dann traf Enzo Fernández (85.) zum Ausgleich, wenig später entschied Martínez mit einem Kopfballtor in der Nachspielzeit (90.+2) das Spiel. Schon beim Viertelfinalerfolg gegen die Schweiz (3:1 nach Verlängerung) hatte der Stürmer von Inter Mailand als Joker getroffen.

Martínez dachte an seine Anfänge zurück

Besonders emotional wurde Martínez, als er an seine Anfänge als Fußballer dachte. „Als mein Vater mir zum ersten Mal ein Paar Fußballschuhe kaufte, habe ich davon geträumt, dieses Tor zu schießen“, sagte er und kämpfte mit den Tränen. Zudem berichtete der 28-Jährige, er habe unmittelbar nach dem Spiel mit seiner Mutter telefoniert, die währenddessen bei der Arbeit gewesen sei.