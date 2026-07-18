Silva traut Spanien zweiten WM-Titel zu: "26 Stammspieler"

SID 18.07.2026 • 09:57 Uhr Der ehemalige Welt- und Europameister David Silva rechnet Spanien im WM-Finale große Chancen aus. Eine Fähigkeit der Mannschaft überzeugt ihn besonders.

Ex-Weltmeister David Silva sieht Spanien vor dem WM-Finale gegen Argentinien bestens gerüstet für den zweiten Titel der Verbandsgeschichte. Entscheidend für einen Erfolg am Sonntag (21.00 Uhr im LIVETICKER) sei dabei nicht nur die spielerische Qualität, sondern vor allem die außergewöhnliche Geschlossenheit des Teams.

„Wenn sich diese Mannschaft durch etwas auszeichnet, dann dadurch, dass es keine elf, sondern 26 Stammspieler gibt. Ganz egal, wer reinkommt – er macht es mindestens genauso gut wie der, der für ihn weichen muss“, sagte der frühere Mittelfeldstar im Interview mit dem Münchner Merkur. Auch Verletzungen bei Leistungsträgern wie Lamine Yamal, Rodri oder Mikel Merino hätten deshalb kompensiert werden können.

Silva spricht auch über das deutsche WM-Aus

Silva, der mit Spanien 2010 in Südafrika den ersten WM-Titel der „La Furia Roja“ gewann, sieht Parallelen zwischen der Generation von früher und der aktuellen Auswahl. „Das ist eine Familie wie wir damals“, sagte der 40-Jährige. Für einen WM-Triumph brauche es jedoch mehr als guten Fußball: „In manchen Situationen brauchst du auch das nötige Quäntchen Glück – hätten wir das nicht gehabt, wäre Robbens Schuss im Endspiel 2010 vielleicht nicht auf Casillas‘ Fuß, sondern im Netz gelandet.“

Lob fand Silva trotz des frühen Ausscheidens auch für die deutsche Nationalmannschaft. Der DFB-Auswahl sei zuletzt zwar ein Teil ihrer typischen DNA verloren gegangen, dennoch zeigte sich der Europameister von 2008 überzeugt: „Wir sprechen von Deutschland. Sie werden zurückkommen, und zwar noch stärker, davon bin ich felsenfest überzeugt.“