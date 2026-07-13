Rodri über Lamine Yamal: "Manchmal muss man ihn im Spiel beruhigen"

SID 13.07.2026 • 17:14 Uhr Ein Tor, keine Vorlage - für Lamine Yamal läuft die WM noch nicht perfekt. Spaniens Kapitän Rodri fordert Geduld.

Lamine Yamal erzielte bei der Fußball-WM bislang nur ein Tor – Spaniens Kapitän Rodri hat den Jungstar an dessen 19. Geburtstag aber in Schutz genommen. Bei der EM vor zwei Jahren habe Yamal „so viel Reife“ gezeigt.

„Er ist jetzt zwei Jahre älter, und ihr habt gesehen, was er kann, deshalb beeindruckt es euch vielleicht nicht mehr so sehr“, sagte Rodri dem Guardian vor dem Halbfinale gegen Frankreich am Dienstag (21.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Dallas.

Yamal müsse manchmal „seine Nervosität, seinen Drang“ zügeln. „Er ist so wichtig für uns, mit und ohne Ball. Er ist ein intelligenter Junge. Aber er ist erst 19, und manchmal muss man ihn im Spiel beruhigen“, sagte Rodri: „Er hat so viel Fußballpotenzial, das er unbedingt zeigen will. Es geht darum, den richtigen Moment abzuwarten. Gegen Frankreich hoffen wir, dass er eine wichtige Rolle spielen kann.“

Yamal zauberte bei der EM gegen Frankreich

Im EM-Halbfinale 2024 war Yamal im Alter von 16 Jahren ein Traumtor gegen die Franzosen (2:1) gelungen. In der Nations League traf der Offensivspieler des FC Barcelona ein Jahr später sogar doppelt gegen die Équipe Tricolore (5:4). In der Vorbereitung auf die WM wurde Yamal aber durch eine Oberschenkelverletzung wochenlang ausgebremst.