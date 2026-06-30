Nach Deutschland-Aus: Thomas Tuchel gibt sich demütig

SID 01.07.2026 • 01:29 Uhr Thomas Tuchel blickt auf das Duell gegen DR Kongo voraus. Die überraschenden WM-Pleiten einiger Favoriten schärfen die Sinne des deutschen Teammanagers der Engländer.

Das WM-Aus der großen Fußball-Nationen Deutschland und Niederlande lässt England und Teammanager Thomas Tuchel demütig auf die eigene Aufgabe gegen einen krassen Underdog blicken.

„Es sind enge Spiele, und das hilft uns, keine überhöhten Erwartungen zu haben und das, was bei dieser Weltmeisterschaft und im Weltfußball passiert, richtig einzuordnen“, sagte der Deutsche am Dienstag.

WM: England gegen DR Kongo gefordert

Im Sechzehntelfinale am Mittwoch (18.00 Uhr MESZ im LIVETICKER) in Atlanta sind die Vize-Europameister Favorit gegen die Demokratische Republik Kongo.

Am Montag war Deutschland in der ersten K.o.-Runde an Paraguay (3:4 i. E.) und die Niederlande an Marokko (2:3 i. E.) gescheitert.

Tuchel warnt vor Underdog

„Die Mannschaften sind gut eingespielt, sie verteidigen auf höchstem Niveau, sie sind sehr gut vorbereitet, und es ist für jedes Team schwer, andere Teams auseinanderzuspielen – besonders, wenn man als Favorit antritt und auf Teams trifft, die nichts zu verlieren haben“, erklärte Tuchel.

Gleichzeitig warnte der 52-Jährige auch vor den Kongolesen, die zum Auftakt der Gruppenphase Cristiano Ronaldos Portugiesen ein 1:1 abgetrotzt hatten.

„Sie haben wirklich überperformt und bereits über ihren Erwartungen gespielt, und deshalb haben sie echten Glauben an das, was sie tun – und das macht sie zu einem schwierigen Gegner“, sagte Tuchel.