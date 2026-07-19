Tuchel offenbart Versäumnis bei WM-Spektakel!

Lars Hinzberg 19.07.2026 • 12:54 Uhr England verabschiedet sich mit positiv von der WM. Eine überragende Leistung geht dabei an Thomas Tuchel vorbei.

Bei einem 6:4-Spektakel den auffälligsten Spieler auszuwählen, fällt gar nicht mal so leicht. Mit einem Dreierpack drängte sich Bukayo Saka beim Spiel um Platz drei zwischen England und Frankreich aber doch auf. Seinem Trainer Thomas Tuchel wäre diese Leistung beinahe entgangen.

„Mir war gar nicht bewusst, dass er einen Hattrick erzielt hat. Ich habe den Überblick über die Torschützen verloren, aber das war großartig“ antwortete er einer Journalistin, die ihn auf die Leistung des Arsenal-Stürmers ansprach.

WM: Engländer forderten Saka

Gegen die Franzosen stand Saka 90 Minuten auf dem Platz, im Halbfinale gegen Argentinien hatte er noch das gesamte Spiel auf der Bank verbracht – zum Ärger vieler Fans und Experten. „Wo war Bukayo Saka gegen Argentinien? Hier schickte er Théo Hernández jedes Mal, wenn er den Ball bekam, los, um Baguettes zu holen“ schrieb etwa die Daily Mail spöttisch.