WM: Thomas Tuchel staunt - "Was geht da eigentlich ab?"

SID 01.07.2026 • 22:09 Uhr Nach dem entscheidenden Doppelpack seines Kapitäns Harry Kane schwärmt Thomas Tuchel von den Topspielern, die das Turnier bislang prägen. Zudem hat er eine besondere Bitte an die Eltern der jüngsten Fans.

Nach der nächsten Meisterleistung seines Kapitäns Harry Kane blieb Thomas Tuchel verblüfft zurück. „Diese großen Spieler bei der Weltmeisterschaft – schauen die sich gegenseitig an und denken dann: ‚Nein, nicht mit mir. Und dann treffe ich und mache einen Hattrick?‘ Was geht da eigentlich ab? Das ist verrückt“, sagte Englands Nationaltrainer nach dem 2:1 (0:1) im WM-Sechzehntelfinale gegen die Demokratische Republik Kongo.

Kane hatte die Partie nach Rückstand per Doppelpack (75./86.) gedreht, es waren seine Turniertore vier und fünf. Damit steht er in einer Reihe mit den übrigen Superstars Kylian Mbappé (Frankreich/sechs Tore), Lionel Messi (Argentinien/sechs Tore) und Erling Haaland (Norwegen/fünf Tore), die den Wettbewerb bislang dominieren. „Das sind alles Haie. Wenn sie Blut wittern, kommen sie und treffen“, sagte Tuchel.

In der ewigen Torjägerliste, die Messi mit 19 WM-Treffern anführt, steht Kane nun bei 13 Toren und überholte damit Brasiliens Legende Pelé (zwölf). „Er ist unser Kapitän, unser Anführer. Er entscheidet Fußballspiele mit unglaublichen Abschlüssen“, lobte Tuchel.

Auch MagentaTV-Experte Jürgen Klopp staunte: „Ich weiß nicht, ob in England schon Statuen gebaut wurden, aber sie werden sicher gebaut. Den Einfluss, den Harry Kane hat, habe ich so noch nie gesehen.“

Tuchel fordert: England-Spiel statt Schule!

In der Nacht zum kommenden Montag (2.00 Uhr MESZ) treffen die Engländer nun im Achtelfinale in Mexiko-Stadt auf den mexikanischen Co-Gastgeber.