"Um die Ohren fliegen": Klopp sagt Auftritt ab

SID 27.07.2026 • 11:35 Uhr Der neue Bundestrainer ist für das Treffen der Fußballlehrer in Mainz eingeplant, zieht aber zurück. Warum, führt er in einer Grußbotschaft aus.

Sein Kommen war lange ausgemacht, doch als frischgebackener Bundestrainer wollte sich Jürgen Klopp dann doch nicht auf dem Internationalen Trainer-Kongress an seiner alten Wirkungsstätte Mainz präsentieren.

Sein Auftritt dort hätte ihm „in den nächsten Tagen und Wochen um die Ohren fliegen“ können, damit entschuldigte sich der 59-Jährige in einer Grußbotschaft für sein Fernbleiben. Klopp wurde von DFB-Sportdirektor Rudi Völler vertreten.

Klopp begründet Verzicht

„Die Ereignisse haben sich überschlagen“, sagte Klopp im Rückblick auf die vergangenen Wochen und den Weg zu seinem neuen Posten. „Das ist ein großes Amt, dessen bin ich mir bewusst.“ Er wolle „nicht gleich zu Beginn nochmal Schlagzeilen liefern, ohne jemals gespielt zu haben mit der Mannschaft“, begründete er seinen Verzicht, „deshalb dachte ich, es macht Sinn, dass ich nicht darüber spreche, worüber ich sprechen wollte.“

Der Inhalt seines geplanten Eröffnungsvortrages? „Das Thema wäre gewesen: Trainer werden ist nicht schwer, Trainer sein umso mehr.“

Klopps Vortragsthema wäre jetzt unpassend gewesen

Klopp habe aus seiner Karriere erzählen wollen, „wie ich es geschafft habe – ohne ganz genau zu wissen, wie es funktioniert hat -, so lange bei den jeweiligen Vereinen zu sein“.