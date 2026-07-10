TV-Rekord nach WM-Spiel in den USA

SID 10.07.2026 • 20:18 Uhr Das WM-Achtelfinale zwischen USA und Belgien erreichte im Schnitt 50,1 Millionen Zuschauer. Es ist die höchste Quote für ein Nicht-NFL-Sportevent in diesem Jahrhundert.

Ob Donald Trump noch für ein paar (Millionen) TV-Zuschauer zusätzlich gesorgt hat? Das WM-Achtelfinale von Hauptgastgeber USA gegen Belgien (1:4) am Dienstag in Seattle hat in den Vereinigten Staaten für Rekordeinschaltquoten für ein Sportereignis außerhalb der Football-Liga NFL in diesem Jahrhundert gesorgt.

Wie der US-Verband mitteilte, schalteten im Schnitt 50,1 Millionen Menschen bei der Partie ein, die durch die „Causa Balogun“ auch außerhalb der Fußballseiten die Schlagzeilen geprägt hatte.

US-Präsident Trump hatte im Vorfeld der Partie bei FIFA-Präsident Gianni Infantino angerufen und gegen eine Rotsperre von Torjäger Folarin Balogun interveniert. In der Tat wurde die Sanktion zurückgenommen.