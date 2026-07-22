Van Bommel soll belgischer Nationaltrainer werden

SID 22.07.2026 • 16:01 Uhr Mark van Bommel soll angeblich neuer Trainer der belgischen Fußball-Nationalmannschaft werden. Der frühere Bayern-Profi erhält angeblich einen Vertrag bis 2028.

Mark van Bommel soll die Nachfolge von Rudi Garcia als Trainer der belgischen Fußball-Nationalmannschaft antreten. Wie mehrere Medien in Belgien übereinstimmend berichten, erzielte der Niederländer am Mittwoch Einigung mit dem belgischen Verband. Van Bommel, der zwei Jahre lang keine Mannschaft trainiert hat, soll einen Vertrag bis zur EM-Endrunde 2028 in Großbritannien und Irland erhalten.

Van Bommel hatte zuletzt von 2022 bis 2024 Royal Antwerpen gecoacht, 2023 hatte er den Klub zur fünften belgischen Meisterschaft geführt, außerdem zum Sieg im Pokal und zum Gewinn des Supercups.

Belgien war bei der WM an Titelträger Spanien gescheitert

Davor war er 2021 knapp vier Monate lang und für nur 13 Pflichtspiele Trainer beim Bundesligisten VfL Wolfsburg. Als Profi absolvierte der mittlerweile 49-Jährige für den FC Bayern zwischen 2006 und 2011 123 Partien, für die Nationalmannschaft der Niederlande kam er 79-mal zum Einsatz.

Der belgische Verband hatte am Montag bekanntgegeben, den seit Anfang 2025 laufenden Vertrag mit Garcia nicht zu verlängern. Die Roten Teufel waren bei der WM erst im Viertelfinale am neuen Weltmeister Spanien (1:2) gescheitert.