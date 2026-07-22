Nach WM-Aus: Mark van Bommel wird wohl Nationaltrainer

Johannes Behm 22.07.2026 • 12:05 Uhr Mark van Bommel hat offenbar einen neuen Job und wird zum ersten Mal in seiner Karriere Nationaltrainer.

Mark van Bommel wird offenbar zum ersten Mal in seiner Laufbahn Nationaltrainer. Nach übereinstimmenden Medienberichten soll der Niederländer die belgische Nationalmannschaft übernehmen.

Der ehemalige Bayern-Profi wird wohl Rudi Garcia ersetzen, von dem sich der belgische Verband nach dem WM-Aus im Viertelfinale gegen Spanien (1:2) getrennt hatte.

Van Bommel soll einen Vertrag bis zur Europameisterschaft 2028 unterzeichnen. Lediglich letzte Details seien noch zu klären. Dass van Bommel kein Französisch spricht, werde laut Telegraaf „im französischsprachigen Belgien nicht mit Applaus aufgenommen“. Allerdings verfolge der 49-Jährige den Plan, seine Kenntnisse zu verbessern.

Van Bommel war zwei Jahre ohne Job

Die Anfänge seiner Trainer-Karriere machte der ehemalige Weltklasse-Mittelfeldspieler bei PSV Eindhoven. In Belgien ist van Bommel vor allem durch seine Zeit bei Royal Antwerpen bekannt, wo er nach einem kurzen Abstecher in die Bundesliga zum VfL Wolfsburg gelandet war. Dem belgischen Traditionsklub bescherte er die erste Meisterschaft seit 66 Jahren.