WM 2026: Kane strotzt vor Selbstvertrauen - "Fühle mich so gut wie nie"

SID 03.07.2026 • 18:31 Uhr Harry Kane geht mit viel Optimismus in die kommenden Aufgaben bei der WM 2026. Der englische Superstar fühlt sich "so gut wie noch nie" auf dem Platz.

Englands Superstar Harry Kane fühlt sich vor dem WM-Achtelfinale am Montag (2.00 Uhr MESZ/MagentaTV und im LIVETICKER) gegen Co-Gastgeber Mexiko in der Form seines Lebens. „Was mein Gefühl mit Blick auf das Gesamtpaket angeht, fühle ich mich so gut wie noch nie, wenn ich auf den Platz gehe“, sagte der Stürmerstar des deutschen Rekordmeisters Bayern München in der Internetshow der Three Lions aus dem Teamquartier.

WM 2026: Kane schon fünfmal erfolgreich

Kane hat bei der laufenden WM bereits fünf Tore erzielt. Insgesamt traf er in der laufenden Saison für die Nationalmannschaft und die Bayern bereits 72 Mal. „Das sind fast 20 Tore mehr als ich zuvor in meiner Karriere geschafft habe – und ich hatte bis jetzt schon ein paar ziemlich gute Spielzeiten“, äußerte der 32-Jährige: