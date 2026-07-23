Entscheidender Hinweis zu Jürgen Klopp

SID 23.07.2026 • 11:03 Uhr Der Medientermin in der Verbandszentrale findet am Freitag statt - dann soll Jürgen Klopp als Bundestrainer bestätigt werden.

Das Warten hat ein Ende: Jürgen Klopp wird wie erwartet am Freitag als Bundestrainer vorgestellt.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) lud am Donnerstag für 11.00 Uhr zu einer „hybriden Pressekonferenz“ am Frankfurter DFB-Campus, allerdings noch ohne den konkreten Anlass zu nennen. Der Hintergrund nach SID-Informationen: Die Verbandsgremien, die dem Deal zustimmen müssen, kommen erst noch zusammen.

Dann werden sie den Weg frei machen für den 13. Bundestrainer der DFB-Geschichte und Nachfolger von Julian Nagelsmann. Klopp wird einen Vertrag bis 2030 erhalten, sein bisheriger Arbeitgeber Red Bull angeblich mit einer Millionen-Spende an die Konzernstiftung für den „Head of Global Soccer“ entschädigt.