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Entscheidender Hinweis zu Jürgen Klopp

Entscheidender Hinweis zu Klopp

Der Medientermin in der Verbandszentrale findet am Freitag statt - dann soll Jürgen Klopp als Bundestrainer bestätigt werden.
Jürgen Klopp soll bald als Bundestrainer unterschreiben. SPORT1 fasst den aktuellen Stand zusammen.
SID
Der Medientermin in der Verbandszentrale findet am Freitag statt - dann soll Jürgen Klopp als Bundestrainer bestätigt werden.

Das Warten hat ein Ende: Jürgen Klopp wird wie erwartet am Freitag als Bundestrainer vorgestellt.

Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) lud am Donnerstag für 11.00 Uhr zu einer „hybriden Pressekonferenz“ am Frankfurter DFB-Campus, allerdings noch ohne den konkreten Anlass zu nennen. Der Hintergrund nach SID-Informationen: Die Verbandsgremien, die dem Deal zustimmen müssen, kommen erst noch zusammen.

Dann werden sie den Weg frei machen für den 13. Bundestrainer der DFB-Geschichte und Nachfolger von Julian Nagelsmann. Klopp wird einen Vertrag bis 2030 erhalten, sein bisheriger Arbeitgeber Red Bull angeblich mit einer Millionen-Spende an die Konzernstiftung für den „Head of Global Soccer“ entschädigt.

Klopp soll den tief gefallenen viermaligen Weltmeister nach dem dritten WM-Desaster in Serie mit dem Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay zurück in die Weltspitze führen. Sein erstes Länderspiel ist der Auftakt in der Nations League am 24. September in Amsterdam gegen die Niederlande.

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