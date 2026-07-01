Nach dem blamablen Aus im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihren Fans für die Unterstützung gedankt. „Danke, dass Ihr da wart. Danke für Euren Support“, schrieb der Verband am Mittwoch in den sozialen Netzwerken und versprach: „Wir werden es wieder besser machen. Mit Euch an unserer Seite.“
DFB-Team mit Botschaft an die Fans
Nach dem enttäuschenden WM-Aus meldet sich die deutsche Nationalmannschaft in den sozialen Medien zu Wort.
Fast zwei Tage nach dem enttäuschenden Ausscheiden hieß es in dem Statement bei Instagram weiter: „Die WM fand dieses Jahr weit entfernt statt. Aber Ihr wart da. Ihr wart laut. Wir wollten den Weg gemeinsam mit euch gehen und Deutschland mit Stolz erfüllen.“
Stattdessen folgte Selbstkritik. „Wir haben es nicht geschafft, zu zeigen, was in dieser Mannschaft steckt. Deshalb sind wir zu Recht viel zu früh aus diesem Turnier ausgeschieden. Das tut weh. Uns genauso wie vielen anderen.“
DFB verurteilt Rassismus scharf
Der Kritik stelle man sich, sie gehöre zum Sport dazu, hieß es weiter: „Hass aber gehört nicht dazu. Rassismus und andere Diskriminierungen akzeptieren wir nicht. Der Fußball steht für Gemeinschaft und Zusammenhalt, nicht für Spaltung.“