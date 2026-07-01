DFB-Team mit Botschaft an die Fans

SID 01.07.2026 • 19:29 Uhr Nach dem enttäuschenden WM-Aus meldet sich die deutsche Nationalmannschaft in den sozialen Medien zu Wort.

Nach dem blamablen Aus im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay hat die deutsche Fußball-Nationalmannschaft ihren Fans für die Unterstützung gedankt. „Danke, dass Ihr da wart. Danke für Euren Support“, schrieb der Verband am Mittwoch in den sozialen Netzwerken und versprach: „Wir werden es wieder besser machen. Mit Euch an unserer Seite.“

Fast zwei Tage nach dem enttäuschenden Ausscheiden hieß es in dem Statement bei Instagram weiter: „Die WM fand dieses Jahr weit entfernt statt. Aber Ihr wart da. Ihr wart laut. Wir wollten den Weg gemeinsam mit euch gehen und Deutschland mit Stolz erfüllen.“

Stattdessen folgte Selbstkritik. „Wir haben es nicht geschafft, zu zeigen, was in dieser Mannschaft steckt. Deshalb sind wir zu Recht viel zu früh aus diesem Turnier ausgeschieden. Das tut weh. Uns genauso wie vielen anderen.“

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