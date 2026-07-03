WM 2026: Alaba attackiert eigenen Mitspieler

Niklas Trettin 03.07.2026 • 14:41 Uhr Beim WM-Aus von Österreich gegen Spanien liefert sich David Alaba ein Wortgefecht mit einem Mitspieler. Das steckt dahinter.

Für Österreich ist die Weltmeisterschaft 2026 mit einer herben Enttäuschung zu Ende gegangen. So riss bei der deutlichen 0:3-Niederlage gegen Europameister Spanien im Sechzehntelfinale auch Kapitän David Alaba sichtbar der Geduldsfaden. Kurz vor dem Schlusspfiff geriet der Abwehrspieler auf dem Platz mit Teamkollege Florian Grillitsch aneinander.

Auslöser war eine Szene in der 85. Minute. Bei Stand von 0:2 nutzte Spanien erneut die Räume vor dem österreichischen Strafraum und kam zu einer guten Abschlussmöglichkeit. Alaba verhinderte mit einer Rettungsaktion auf der Torlinie zunächst einen weiteren Gegentreffer, zeigte sich anschließend aber alles andere als zufrieden mit der Arbeit seiner Vorderleute.

WM 2026: Alaba staucht Mitspieler zusammen

Unmittelbar nach der Aktion gestikulierte der Kapitän heftig in Richtung Grillitsch und machte seinem Ärger lautstark Luft. Emotionale Szenen wie diese sind von Alaba nur selten zu sehen.

Der langjährige Führungsspieler gilt normalerweise als besonnen und ausgeglichen, doch selbst das half nicht mehr. Mikel Oyarzabal setzte wenig später mit dem Treffer zum 3:0 den Schlusspunkt unter eine Partie, die womöglich Alabas letztes Länderspiel gewesen sein könnte.

Nach WM-Aus: Wie geht die Karriere von Alaba weiter?

Wie es für ihn im Nationaltrikot weitergeht, ließ Alaba nach dem Ausscheiden offen. „Ich habe mir überhaupt keine Gedanken gemacht um meine Zukunft, auch auf Klub-Ebene um meine Zukunft. Ich war wirklich hier und jetzt sehr, sehr konzentriert und fokussiert auf diese Weltmeisterschaft. Und habe da wirklich nur darauf meinen Fokus gelegt“, erzählte der ehemalige Profi des FC Bayern.