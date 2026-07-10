WM 2026: Bitterer Last-Minute-Ausfall

Maximilian Lotz 10.07.2026 • 21:08 Uhr Belgien muss unmittelbar vor dem Anpfiff des WM-Viertelfinals gegen Spanien einen empfindlichen Rückschlag hinnehmen.

Bittere Nachricht für Belgien kurz vor dem Anpfiff: Kapitän Youri Tielemans hat sich beim Warmmachen vor dem WM-Viertelfinale gegen Belgien (JETZT im LIVETICKER) verletzt und muss daher kurzfristig passen. Das bestätigte der belgischen Verband.

Für den Mittelfeldspieler von Europa-League-Sieger Aston Villa rückte Hans Vanaken in die Anfangsformation. Belgische Medien schrieben von einer Adduktorenverletzung bei Tielemans, das genaue Ausmaß war zunächst noch unbekannt. Zu Beginn des Spiels nahm er in der hinteren Reihe der Ersatzbank Platz.

De Bruyne übernimmt Kapitänsbinde

Die Kapitänsbinde übernahm Kevin De Bruyne, der im Achtelfinale gegen die USA (4:1) zuvor noch 90 Minuten auf der Bank gesessen hatte.

Sportlich ist der Ausfall von Tielemans ein schwerer Schlag für die Roten Teufel. Beim dramatischen 3:2-Sieg nach Verlängerung im Sechzehntelfinale gegen den Senegal bewahrte Tielemans die Belgier mit zwei Toren vor dem Aus.