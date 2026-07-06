Deutscher Maskenmann mittendrin in Mexikos WM-Wahnsinn!

Martin Hoffmann 06.07.2026 • 07:43 Uhr Der deutsche WWE-Star Marcel Barthel alias El Grande Americano erlebt in Mexiko einen unvergesslichen Sommer. Nun ist er auch beim WM-Duell zwischen Mexiko und England mittendrin.

Es ist ein unvergesslicher Sommer für den deutschen Wrestling-Star Marcel Barthel – alias Ludwig Kaiser alias El Grande Americano.

Vor wenigen Wochen war der WWE-Mann mit einem großen Match in seiner Wahlheimat Mexiko endgültig zum weltweit gefeierten Showkampf-Phänomen aufgestiegen. Nun konnte er als Ehrengast eines der heißesten Spiele der Fußball-WM aus nächster Nähe erleben.

WM 2026: WWE-Star Marcel Barthel Ehrengast im Aztekenstadion

Der aus Pinneberg stammende Barthel, in den vergangenen zwölf Monaten zu einem der größten Stars der Wrestling-Hochburg Mexiko aufgestiegen, war in der Nacht zum Montag zu Gast beim Achtelfinale zwischen Mexiko und Thomas Tuchels England im mythischen Aztekenstadion.

Der mit seiner Ringmaske angereiste Americano hatte einen der besten Plätze in dem mit über 80.000 Fans besetzten Rund und jubelte mit den Mexikanern – die nach einem Doppelpack von Jude Bellingham und einem Elfmeter von Harry Kane knapp mit 3:2 siegten.

WWE inszenierte Americanos Präsenz über die spanischsprachigen Social-Media-Kanäle der Promotion, wo mehrere Videos des Edelfans veröffentlicht wurden. Auch Barthels Freundin, die Interviewerin Andrea Bazarte, war Teil des Geschehens.

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Unverhoffte Popularität als El Grande Americano in Mexiko

Barthel tritt aktuell bei WWE und der mexikanischen Partnerliga AAA an – wo WWE-Legende The Undertaker aktuell als kreatives Mastermind agiert. Der 35 Jahre alte Sohn der verstorbenen deutschen Catch-Legende Axel Dieter übernahm im vergangenen Jahr die Rolle als Grande Americano, die durch eine Verletzung des ursprünglichen Darstellers Chad Gable frei geworden war.

Das Engagement verhalf Barthel – zuletzt in den Negativschlagzeilen aufgrund polizeilicher Ermittlungen wegen des Vorwurfs der Körperverletzung – zu einem unerwartet großen Beliebtheitsschub. Der Hype um den deutschen Luchador nahm weiter Fahrt auf nach der Rückkehr Gables, der als „Original Grande Americano“ eine große Fehde gegen den vermeintlichen Hochstapler begann.

Die vielbeachtete Rivalität gipfelte vor einigen Wochen in einem groß inszenierten „Mask vs. Match Match“ in Monterrey, das Barthel gewann und damit Gable gemäß der mexikanischen Tradition zwang, seine Identität preiszugeben.