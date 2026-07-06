WM 2026: Entscheidung um umstrittenen US-Star gefallen

Moritz Thienen 07.07.2026 • 01:10 Uhr Nach der umstrittenen Aufhebung der Sperre gegen Folarin Balogun steht jetzt fest, dass der Stürmer gegen Belgien beginnt.

Rehabilitiert und gleich in der Startelf! Folarin Balogun steht im WM-Achtelfinale der USA gegen Belgien (JETZT im LIVETICKER) in der Startelf.

Um den US-Stürmer war ein großes Politikum entstanden, nach er im Sechzehntelfinale gegen Bosnien die Rote Karte gesehen hatte.

US-Präsident Donald Trump hatte sich in der Folge beim Weltverband gemeldet und diesem nachgelegt, den Fall noch einmal zu überprüfen. Die umstrittene Entscheidung: Die Sperre gegen Balogun wurde auf Bewährung ausgesetzt.

So stand fest: Balogun darf gegen Belgien spielen! Der belgische Fußballverband reichte daraufhin Beschwerde ein, ein entsprechender Eilantrag wurde jedoch abgeschmettert.

FIFA-Präsident Gianni Infantino veröffentlichte ein Statement, in dem er den Sachverhalt erklärte und die Rechtmäßigkeit der Aufhebung der Sperre darlegte.

WM: Balogun im Achtelfinale in Startelf

Offen war nun noch, ob US-Coach Mauricio Pochettino Balogun auch wirklich aufstellt. Immerhin hatte die Debatte für weltweite Schlagzeilen gesorgt.

Doch jetzt ist klar: Der Argentinier setzt auf seinen Stürmer-Star. Balogun ist einer der Garanten für den bisherigen Erfolg des US-Teams: Er erzielte in drei Spielen drei Treffer.

Die Aufstellung der USA: Freese – Freeman, C. Richards, Ream – Dest, Adams, A. Robinson, McKennie, Tillman – Balogun, Pulisic

Belgien verzichtet auf De Bruyne

Die FIFA wies jegliches Fehlverhalten von sich. Dennoch sorgte die Entscheidung für große Entrüstung – nicht nur bei den unmittelbar betroffenen Belgiern. Diese hatten über ihren Verband RBFA versucht, die Aufhebung der Sperre anzufechten.

Dies wies die FIFA-Berufungskommission jedoch als unbegründet ab, woraufhin die Belgier weitere Konsequenzen ankündigten, sollte Balogun im Achtelfinale „auf dem Spielberichtsbogen des Schiedsrichters aufgeführt sein“.

Auf diesem fehlt indes, zumindest in der Startelf, Belgiens Top-Star Kevin De Bruyne. Nach einem bisher durchwachsenen Turnier sitzt der Mittelfeldspieler gegen die USA genau wie Romelu Lukaku nur auf der Bank.

Die Aufstellung von Belgien: Courtois – Castagne, Mechele, Ngoy, de Cuyper – Raskin, A. Onana, Trossard, Tielemans, Lukebakio – de Ketelaere