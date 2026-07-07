WM 2026: Neuer Bericht zu Bayern-Neuzugang

Christopher Mallmann 08.07.2026 • 00:30 Uhr Wird Bayern-Neuzugang Ismael Saibari früher fit als gedacht? Medienberichten zufolge könnte der 25-Jährige schon gegen Frankreich spielen.

Wie steht es um die Gesundheit von Bayern-Neuzugang Ismael Saibari? Seit seiner verletzungsbedingten Auswechslung im WM-Achtelfinale gegen Kanada (3:0) gibt es keine offizielle Diagnose seitens des marokkanischen Verbandes.

Klar schien nur: So schnell wird der 25-Jährige nicht wieder auf dem Platz stehen.

Daran werden nun aber ernste Zweifel wach. Grund: Saibari reiste mit der marokkanischen Mannschaft nach Boston, wo das Viertelfinale gegen Frankreich stattfindet. Das belegen Bilder vom Flughafen.

WM 2026: Saibari kämpft um Einsatz

Wie das marokkanische Medium Almountakhab berichtet, handelt es sich bei Saibari nur um eine leichte Muskelzerrung. So befinde sich der Angreifer aktuell in einem speziellen Therapie- und Rehabilitationsprogramm, das einen Einsatz gegen Frankreich ermöglichen soll (Donnerstag, ab 22.00 Uhr im LIVETICKER).

Laut Almountakhab herrscht im marokkanischen Team sogar Optimismus, dass es Saibari bis Donnerstag schafft, wieder auf dem Platz zu stehen, ohne dabei seine Gesundheit zu gefährden.

Saibari, der am vergangenen Mittwoch beim deutschen Rekordmeister FC Bayern einen Vertrag bis 2031 unterschrieben hatte und rund 50 Millionen Euro Ablöse kosten soll, war gegen Kanada schon nach 22 Minuten verletzt vom Platz gehumpelt.