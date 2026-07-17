WM 2026: New York versinkt im Rauch: Ist das Finale in Gefahr?

Manfred Sedlbauer , Vincent Wuttke 17.07.2026 • 06:32 Uhr Die riesigen Waldbrände in Kanada haben auch in New York sichtbare Auswirkungen. Ist sogar das WM-Finale in Gefahr?

Die Skyline in New York war am Donnerstag teilweise nur noch zu erahnen. Zu dicht war der Rauch, der durch die Metropole zog. Die Stadt reagiert mit weitreichenden Maßnahmen – und das alles kurz vor dem WM-Finale zwischen Argentinien und Spanien am Sonntag. Dies ist für 21 Uhr deutscher Zeit angesetzt. Doch nun könnte der Anstoß durchaus verschoben werden. Oder sind sogar noch weitere Konsequenzen zu befürchten?

Das Spiel von Chicago Fire mit Robert Lewandowski gegen die Vancoucer Whitecaps mit Thomas Müller wurde in der Nacht von Donnerstag auf Freitag aufgrund der massiven Rauchentwicklung durch die Waldbrände in der kanadischen Region Ontario abgesagt. Auch in der MLB gab es eine Verschiebung. Die Partie zwischen den Phillies und den Mets in Philadelphia wurde in den Abend verlegt, da dort bessere Luft herrschte. Am Mittwoch wurde in Toronto bereits ein Public Viewing und das FIFA-Fanfest zum Halbfinale zwischen Argentinien und England abgesagt.

In New York ist die Lage kaum besser. Die Rauchschwaden sind auch in New York überall sichtbar. Die ganze Stadt ist total neblig. In New York riefen die Behörden dazu auf, so wenig Zeit wie möglich im Freien zu verbringen. Bürgermeister Zohran Mamdani warnte vor einer „ernsten Bedrohung“ durch Hitze und schlechte Luft. Stufe sechs von sechs ist erreicht.

New York erlebt „ernste Bedrohung“

Überall warnen Anzeigen besonders kranke Menschen oder Schwangere vor Aufenthalten an der Luft. Kühlzentren sind geöffnet, an Hunderten Standorten verteilt die Stadt Atemschutzmasken. Mamdani schrieb zudem bei X: „Wenn möglich, bleiben Sie an einem kühlen Ort mit Klimaanlage, begrenzen Sie Ihre Zeit im Freien, trinken Sie reichlich Wasser und sehen Sie nach Ihren Nachbarn – insbesondere älteren New Yorkern und allen mit Vorerkrankungen.“

Bis Sonntag soll sich die Lage etwas entspannen, auch wegen angesagtem Regen am Samstag. Wie sehr das helfen wird, ist offen. Die FIFA hat bisher nicht auf die Situation reagiert. Doch eine Verschiebung des Anpfiffs des WM-Finals scheint nicht ausgeschlossen. In New Jersey wäre Anstoß um 15 Uhr Ortszeit.