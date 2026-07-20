WM 2026: Philipp Lahm warnt Deutschland wegen Spanien-Trugschluss

Vincent Wuttke 20.07.2026 • 14:28 Uhr Spanien dominiert bei der WM und feiert schlussendlich auch den Titel. Philipp Lahm warnt den DFB aber dennoch vor einem Trugschluss.

Die spanische Nationalmannschaft ist durch eine beeindruckende Defensiv- und Ballbesitz-Taktik Weltmeister geworden – und liefert der Konkurrenz damit auch vielversprechende Ansätze.

Sollte sich deshalb auch der DFB stark am Champion orientieren und Dinge übernehmen? Nein, findet Philipp Lahm. Der WM-Kapitän von 2014 warnt Deutschland sogar eindringlich davor.

„Wir müssen nicht die Spanier und ihren Ballbesitz kopieren, wir haben eigene Qualitäten“, schrieb der ehemalige Defensivspieler in seiner Kolumne für den kicker. Bereits Jogi Löw wurde nach dem Titel vor 12 Jahren immer wieder vorgeworfen, er orientiere sich zu sehr am spanischen Tiki-Taka.

Lahm forderte deswegen: „Defensive Ordnung, robustes Spiel, dann angreifen – das hat uns als Nationalmannschaft immer ausgezeichnet. Dazu sollten wir zurückkehren mit klaren Aufgaben, einer klaren Formation, damit Wiederholungseffekte im Training und im Spiel entstehen.“

Lahm warnt DFB wegen Spanien

Es gelte trotzdem aus seiner Sicht, ganz neu zu denken. Vor allem fordert er den klaren Leistungsgedanken. „Irgendwann muss ausgetauscht werden, wenn einer auf Dauer nicht die Leistung bringt“, lautete die Meinung des Mannes mit 113 Länderspielen.