WM 2026: Presse verneigt sich vor Frankreich! "Die Welt liegt ihnen zu Füßen"

Moritz Pleßmann 10.07.2026 • 10:19 Uhr Frankreich zieht zum dritten Mal in Folge in ein WM-Halbfinale ein - auch dank eines starken Kylian Mbappés. Die internationale Presse zeigt sich entsprechend voller Anerkennung.

Die französische Nationalmannschaft ist bei der WM ins Halbfinale eingezogen. Nach einem 2:0-Erfolg gegen Marokko steht das Team von Didier Deschamps bereits zum dritten Mal in Serie unter den besten vier Mannschaften der Welt.

Mit einem Traumtor und einer Vorlage war Kylian Mbappé einmal mehr der alles entscheidende Mann. Auch sein kläglich vergebener – und durchaus umstrittener – Elfmeter konnte seine Leistung nicht schmälern.

Auch deshalb drehen sich die Schlagzeilen der internationalen Presse überwiegend um den 27-Jährigen. SPORT1 fasst die Reaktionen zusammen:

FRANKREICH

L’Equipe: „Unwiderstehlich (…) Zunächst schwach, dann mitreißend: Die französische Nationalmannschaft besiegt Marokko und zieht ins Halbfinale der Weltmeisterschaft 2026 ein.“

Le Parisien: „Nichts kann sie aufhalten (…) Die Welt liegt ihnen zu Füßen. Zumindest in greifbarer Nähe. Mit dem Einzug ins Halbfinale der Weltmeisterschaft rücken die „Bleus“ gemeinsam ihrem Traum vom dritten Weltmeistertitel näher. Die nächste Etappe für die dreifarbigen Superhelden, angeführt von Captain America Kylian Mbappé, ist am 14. Juli in Dallas.“

SPANIEN

Marca: „Frankreich ist eben Frankreich (…) Tatsächlich dauerte das Spiel nur so lange, bis das erste Tor fiel. Mbappés Schuss überwand den unüberwindbaren Bono und entschied ein Spiel, das eigentlich schon fast die ganze Zeit entschieden war.“

As: „Mbappé und Frankreich sind nicht zu bremsen!“

Mundo Deportivo: „Kylian Mbappé sorgt für Gerechtigkeit (…) Frankreich besiegt ein enttäuschendes Marokko, das sich nur auf die Verteidigung konzentrierte, dank eines Traumtores des französischen Stürmers.“

ENGLAND

The Telegraph: „Das übermächtige Frankreich fegt Marokko beiseite (…) Ein ungefährdeter Sieg für Frankreich – die Mannschaft spaziert ins Halbfinale. Von der Anspannung, dem Druck und dem Nervenkitzel, die man normalerweise mit einem WM-Viertelfinale verbindet, war kaum etwas zu spüren. Die Partie wirkte eher wie ein Gruppenspiel, eine Pflichtaufgabe, die es abzuhaken galt.“

Daily Mail: „Er ist der ultimative Anführer bei dieser Weltmeisterschaft (…) Kylian Mbappé ist einfach nicht aufzuhalten. Wenn er bei einem WM-Spiel auf dem Platz steht, kann man fast darauf wetten, dass er den Ball im Tor unterbringt. Bei diesem Turnier passiert das beinahe immer.“

The Times: „Der großartige Kylian Mbappé bestimmt das Spiel nach seinem Willen – selbst an einem schwachen Tag.“

BBC Sport: „Frankreich zieht souverän ins Halbfinale ein – könnten „Les Bleus“ die beste Mannschaft aller Zeiten sein?“

Sky Sports: „Mbappé vollbringt Wunder.“

ITALIEN

Gazzetta dello Sport: „Frankreich ist eine Klasse für sich: Mbappé und Dembélé treffen, Marokko scheidet aus.“

SCHWEIZ